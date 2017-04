Hidayet Türkoğlu: "Devrim Niteliğinde Kararlar Alacağız"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 4 yıllık görev sürelerinde Türk basketboluna büyük katkı sağlayacak projeler hayata geçireceklerini belirterek, "Türk basketbolu için devrim niteliğinde kararlar alacağız" dedi.



Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun resmi internet sitesine yapılan ve yapılacak projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Türk oyuncuların, takım içi rekabette dezavantajlı durumda olduklarını belirten Türkoğlu, "Türk sporcularımızın takımlarında daha fazla süre almasını sağlayacak operasyonlar yapacağız. Bu süreçte kulüplerimizin başarılarını sürdürebilmeleri için onlara desteğimizin devam etmesi gerekiyor. Düşüncelerimiz ve projelerimiz var. Arkadaşlarımız çalışıyor. Türk basketbolu için devrim niteliğinde kararlar alacağız" şeklinde konuştu.



"Milli takımı sırtlayacak oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz"



TBF olarak kulüplerle birlikte çalıştıklarını ancak milli takımların da her zaman göz bebekleri olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Amaç iki tarafın da başarısını sürdürebileceği, Türk oyuncularımızın daha fazla süre alabileceği, sorumluluk alabileceği bir ortam oluşturmak. Kendi kulüplerinde gelişip, milli takımı uzun yıllar sırtlayacak oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız iyi bir çalışma yaptılar. Önümüzdeki referandum sürecinden sonra güzel bir basın lansmanıyla projelerimizi paylaşmayı planlıyoruz" diye konuştu.



"Sadece 4 yılım varmış gibi çalışıyorum"



TBF yönetimine 4 yıl için seçildiklerini hatırlatan Hidayet Türkoğlu, "Bu 4 yıl içinde ekip olarak basketbolun gelişimi için gece gündüz çalışacağız" dedi.



TBF olarak planlarını, kısa, orta ve uzun vadeli olarak 4 yıla yaymak istediklerine dikkati çeken Türkoğlu, "Sadece sonuç odaklı, kısa dönem çıkışları değil, çok uzun dönemli, derinlemesine düşünülmüş çözümleri masaya koymamız gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.



TBF Başkanı Türkoğlu, yaptıkları incelemeler neticesinde en büyük eksikliğin tesis olduğunu gördüklerini dile getirerek, "Bu konuda çok çalışıyoruz. Milli takımlarımız için kamp tesisi eksikliğimiz mevcut. Böyle bir tesisin yapılması için çaba sarf ediyoruz" açıklamasında bulundu.



"Tesis anlamında bu zamana kadar hiç yapılmamış bir proje olacak"



Abdi İpekçi Spor Salonu ve TBF merkezinin de içinde bulunduğu yaklaşık 42 dönümlük alanda bir spor kompleksi inşa etme planları olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları söyledi:



"Tesis anlamında bu zamana kadar hiç yapılmamış bir proje olacak. Öyle bir tesis yapmak istiyoruz ki içinde 8 antrenman sahası ve kamp merkezi bulunacak. Dev bir kompleksten bahsediyoruz. Milli takımlarımıza ve gençlerimize bunu kazandırmak istiyoruz. Avrupa ve dünyada örnek olacak bir tesis meydana getireceğiz. Sporcularımızın ve hakemlerimizin kamp ve seminerlerinin tek çatı altında gerçekleşeceği bir merkez planlıyoruz. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun içinde bulunduğu alanı yer olarak düşündük. Abdi İpekçi Spor Salonu için de düşüncelerimiz var ama henüz son kararını vermedik. İlk olarak tesisi yapıp, sonra mevcut salonun kararını vereceğiz."



"Yabancı sayısının yüksek olmasından dolayı..."



Hem kulüpleri hem de sporcuları göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurgulayan Türkoğlu, "Profesyonellik öncesi hazırlığa çok inanıyorum. Profesyonel olmadan önce onların bol bol maç ve antrenman yapabilecekleri, oyun ve fizik anlamında kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam oluşturmak istiyoruz. O havuz geliştiği zaman takımların da oyuncuların gelişimini görme fırsatı olacak. Şimdi 16-18 yaş aralığında profesyonel oluyorlar ama inanın fizik olarak şu anki şartlarda bazıları hazır değil. Mevcut uygulamada yabancı sayısının yüksek olmasından dolayı, fiziksel anlamda dezavantajlı oluyorlar ve rekabet edemiyorlar. Bizim uygulayacağımız programla rekabet şartları daha dengeli olacak" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini de sürdüren Hidayet Türkoğlu, "Biz spor anlamında çok şanslıyız. Bunu samimiyetle söylüyorum. Sporun içinden gelmiş, profesyonel olarak spor yapmış, futbol oynamış bir cumhurbaşkanımız var" değerlendirmesinde bulundu.



"Cumhurbaşkanı'nın desteğini her zaman hissediyoruz"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbola olan merakının, kendisinin başdanışmanlık görevine getirilmesinin ardından daha da arttığını anlatan Türkoğlu, şöyle konuştu:



"Benden ilk istediği, basketbolun tüm Türkiye'ye yayılması. Futbol gibi basketbolun da tüm ülkeye yayılmasını istiyor. Onun desteğini her zaman hissediyoruz. İşlerimizi kolaylaştırıyor. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımızla da yine çok iyi bir diyalog içindeyiz. İnşallah görev süremiz içinde hedeflerimizin bir kısımını yapabiliriz. Beklentilerin farkındayız. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Eksiklerin neler olduğunu gördük ve bunun için iyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum."



"İleriye dönük daha iyi çalışmalar yapacağımızı düşünüyoruz"



Hem Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı hem de TBF Başkanı olarak gurur verici iki görevi birlikte üstlendiğine dikkati çeken Hidayet Türkoğlu, şunları aktardı:



"TBF başkanlığından önce sayın Cumhurbaşkanımız, başdanışmanlık göreviyle beni onore etti. Bu şekilde, sporun gelişimi için yapılması gerekenleri daha yakından görme fırsatımız oluyor. TBF'de ise uygulama açısından avantajlıyız. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ben bir spor adamı olarak tüm branşları takip eden, genç sporcuların daha iyi yerlere gelmesi için ekibimle birlikte takibini yapıyorum. Bu konuda ülke olarak iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Gençlik ve Spor Bakanımızın yürüttüğü bir politika var. Biz de federasyonlar olarak onları takip edip, ileriye dönük daha iyi çalışmalar yapacağımızı düşünüyoruz."



"Gelişmiş sayılan toplumlarda sportif başarılar, tesadüfi değil"



Türkoğlu, her branşta sporun önemine de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sporun bize ve ülkemizin gelişimine katkısının yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Aileler, çocuklarının gelişiminde sporun sadece vücut sağlığı için gerekli olduğuna inanıyorlar. Halbuki sporla kazandığımız çok daha büyük nitelikler var. Bunların arasında, ahlaki değerlerimizin oluşumu, takım ruhu, sorumluluk duygusu, inanç, öz güven, irade gibi pek çok vasıf sayabiliriz. Saydığım bütün bu değerler, aslında toplumumuzu oluşturan en saf yapı taşlarıdır. Ülkemizin gelişiminde derinlemesine ihtiyaç duyduğumuz bu değerleri, doğru kurgulanmış spor politikaları ile oluşturabiliriz. Gelişmiş sayılan toplumlarda sportif başarılar, tesadüfi değildir." - İSTANBUL