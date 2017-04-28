Hicran ve Melek' Ödüle Doymuyor

İZMİR Karşıyakalı yönetmen Esra Vesu Özçelik'in ilk uzun metrajlı filmi 'Hicran ve Melek', 3 farklı ülkede uluslararası ödül almayı başardı.



Geçen yıl Kanada'nın Toronto kentinde 40'ıncısı yapılan 'Kadın Gözüyle Film Festivali'nde en iyi yabancı film ödülüne layık görülen Hicran ve Melek, geçen mart ayında Hindistan'daki Indıan World Film Festival'den 3 ödülle döndü. Hicran ve Melek, Hindistan'da en iyi film seçilirken, başrol oyuncuları Didem Balçın ve Tilbe Taşlı en iyi kadın oyuncu ödüllerini kaptı. Özçelik'in senaryosunu yazıp yönettiği film, son olarak İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Independent Film Festival'de en iyi yabancı film seçildi.



Farklı kültürlerde büyümüş iki çocukluk arkadaşının yıllar sonra kesişen hayatlarını, toplumda kadın üzerindeki baskı ve şiddeti farklı bir bakış açısıyla beyaz perdeye aktaran filmin çekimleri İzmir, Seferihisar ve Çeşme'de yapıldı. Sinema eğitimini London Film Academy'de tamamlayan Esra Vesu Özçelik, 2014 yılında İzmir'de kurduğu İzyapım Film Şirketi'yle profesyonel olarak sektöre adım attı.



ÖZDEMİROĞLU'NUN SON PROJESİ



Hicran ve Melek, geçen yıl 20 Nisan'da yaşamını yitiren ünlü besteci-aranjör Atilla Özdemiroğlu'nun son projesi olma özelliği de taşıyor. Türk sinemasında unutulmayacak birçok filmin müziğini yapan Özdemiroğlu, vefat etmeden önce Hicran ve Melek'in müziklerine de katkıda bulundu. Atilla Özdemiroğlu, filmin senarist ve yönetmeni Esra Vesu Özçelik'in sözlerini yazdığı Rüzgar şarkısının müziğini yaptı.



- İzmir