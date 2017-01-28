ERCAN DOĞAN - Medipol Başakşehir'in Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, hedeflerine ulaşmak için maç maç düşünmeye çalıştıklarını söyledi.



Epureanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başından beri önlerindeki maça baktıklarını belirterek, "Hiçbir zaman sezon sonunu düşünmedik. Hafta hafta, maç maç gittik. Hedefimiz önümüzdeki maçı kazanmak. Bir sonraki haftayı oynadığımız karşılaşmanın ardından düşünüyoruz, sezon sonunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduklarını hatırlatan tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe'ye karşı zor bir maç oynadık. Ne yazık ki kaybettik. Artık bu maçı geride bıraktık. Önümüzdeki Bursaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"Bursaspor iyi takım"



Süper Lig'de yarın konuk edecekleri Bursaspor'un iyi bir takım olduğuna dikkati çeken Epureanu, "İyi oyuncuları var. Her ne kadar son haftalarda istedikleri sonuçları alamasalar da kötü takım oldukları anlamına gelmiyor. Karşılaşmanın zor olacağını biliyoruz ama üç puanı almak için elimizden geleni yapacağız. Özellikle kendi sahamızda oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz." diye konuştu.



Alexandru Epureanu, Bursaspor'un henüz teknik direktör belirlememesinin kendilerine avantaj sağlayıp sağlamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:



"Bu iki taraflı olabiliyor. Takımlarda bu tarz değişiklikler olumlu yansıyabiliyor. Daha az şans bulan oyuncular kendilerini gösterme adına daha iyi performans gösterebiliyor. Daha kötü sonuçlar da doğurabiliyor. Bu maçta hangi sonuç çıkacak bilemeyiz ama biz kendi işimizi yapacağız. Karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız."