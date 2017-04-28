Hiçbir trendin eskitemediği trend: Temizlik!

DİŞLER BEYAZLATILARAK MÜKEMMEL BİR GÜLÜŞ GARANTİLENİYOR

Herkesin sahip olmak istediği beyaz ve ışıltılı dişler beyazlatma yöntemiyle uygulanarak mükemmel gülüşler ortaya çıkıyor. Diş beyazlatma işleminde lazer kullanılarak başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle sürdürüyor: "Diş beyazlatma işleminde öncelikle dişlerdeki gözeneklerin temizlenmesi amacıyla, dişlere oksijenli su veya özel bir jel uygulanmaktadır. Bu maddelere, yaklaşık 45 dakika boyunca lazer ışığı tutularak beyazlama işlemi gerçekleştirilmektedir. Beyazlatma oranı, kişinin diş renginin ve yapısının durumuna bağlı olarak belirlenmektedir. Dişler beyazlatılarak kişiler estetik açıdan tatmin olmakta, mutluluklarını gülüşlerine yansıtabilmektedirler."

Çağdaş Kışlaoğlu'nun da belirttiği gibi, dişlerdeki şekil ve renk bozuklukları estetik uygulamalarla giderilebiliyor, kişiler gülüşlerini öz güvenle sergileyebiliyorlar. 3 adımda dişleri güzelleştirmek için yapılması gereken ise, işi uzman ellere bırakmak ve sonrasında da mükemmel bir sonucun tadını çıkarmaktır.

HİÇBİR TRENDİN ESKİTEMEDİĞİ TREND: TEMİZLİK!

Her ne kadar trendlerden bahsetsek de asla atlamamamız gereken en önemli uygulama diş temizliğidir. Diş fırçasından başlayan yediğimiz besinlerden kullandığımız fırçalara kadar uzanan bir süreçtir. En önemlisi de doğru bir diş temizliği güzel bir gülüşün ilk anahtarıdır.