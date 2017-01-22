"Hiçbir Şey", 22 Ocak'ta Altkat Sanat'ta seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.



"Sihir sever misiniz?



Belki bir çekiliş vardı ve hepimiz kaybettik.



Yaşayacak sadece bir gününüz olsaydı ne yapardınız?



Hepiniz çok özel ve olağanüstüsünüz, ben de öyleyim.



Dekor; bir sandalye bir masa, belkiZayıf, cılız, incinmiş bir adam,Bu adam karşınızda, konuşuyor, yaşı önemsiz. Hayatı berbat bir halde ama milyonlarca ufak tefek şey de yolundadır. Beyin işini yapıyor ama zihin, o bir Canavar. O nun içindeki anılar…"