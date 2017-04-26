Hiç Kimsenin Öyküsü- Krops Tiyatro

"Krops Tiyatro- Hiç Kimsenin Öyküsü



"Vahşetten insanlığa yönelen hiçbir evrensel tarih yoktur, sadece sapandan bombaya geçiş vardır." T. Adorno



İnsanlık tarihine panoramik bakabilseydik uzaktan bir manzaraya bakar gibi, ne hissederdik, nasıl değerlendirirdik bu manzarayı acaba? Onca acıyı, yıkımı, kanı, göz yaşını nasıl adlandırırdık da, ardından hangi türküyü söylerdik, kahramanlık mı, ağıt mı, gurur mu, öfke mi, pişmanlık mı... Sonra belleklerimize kazınan bu manzarayla nasıl yaşamaya devam ederdik, bu yükü taşırken sırtımızda yorgunlukla bir köşede düşünmez miydik, yıllar sonra bizim baktığımız gibi birileri de bakıverse bu manzaraya, bizi de görmez miydi bu panoramada… Biz de artık bu manzaranın bir parçası oluvermez miydik onun gözünde? İki insan… Karşılaşırlar bir tren kompartımanında. Bilmezler ki, aynı şehirde yaşarlar ve hatta bilmezler ki komşular. Bilmezler ki, onlar farklı renktedirler, farklı renklerin cephelerinde geçirmişlerdir, bir gün önce ilan edilmiş barışın savaşını. Hiç kimsedirler onlar, ya da belki herkes. 'Savaş alanı' aslında sadece savaş alanı değildir, bellekleridir, anılarıdır, tarihleridir, yargıları ve önyargılarıdır, bugünleri ve yarınlarıdır, hikayelerinde artık noktayla biten bir cümle değildir 'cepheler'. Bu tren bir öyküye giderken yollar nasıl kesişir, yollar nasıl geçilir???



Yazan: Erdi Mamikoğlu



Yöneten: Dilek Güven



Yönetmen Yard: Ali Sığa



Oyuncular: Anıl Kır/ Ertunç Uygun



Dramaturji: Kropstiyatro Ekibi



Işık Tasarım: Yüksel Aymaz



Müzik: Emin Serdar Kurutçu



Dekor-Kostüm: Rabia Kip



Afiş- Konsept: Hakan Fidan



Fotoğraf: Gökhan Yolcu



Kondüvit: Esra Akbaş



Işık Kumanda: Umut Barış Taşdemir



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Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Theatron



Mekan Adresi : Söğütlüçeşme Caddesi, No: 64, Bulvar Çarşısı İçi - En Alt Kat



Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Hiç Kimsenin Öyküsü- Krops Tiyatro



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır