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Hiç Kimsenin Öyküsü

Hiç Kimsenin Öyküsü

Murat Sönmez'in yönettiği "Hiç Kimsenin Öyküsü" tiyatro oyunu, 9 Ocak'ta İzmir Sanat'ta izleyicisiyle buluşuyor.

Hiç Kimsenin Öyküsü

Murat Sönmez'in yönettiği "Hiç Kimsenin Öyküsü" tiyatro oyunu, 9 Ocak'ta İzmir Sanat'ta izleyicisiyle buluşuyor.

"Savaş sonrası eve dönüş yolunda bir tren kompartımanında karşılaşan iki adamın hikayesini konu alan "Hiç Kimsenin Öyküsü" adlı oyunuyla yazar Baki Erdi Mamikoğlu seyirciyi; savaş, barış, insan ilişkileri gibi kavramlar üzerinde düşündürerek sorgulamaya davet etmektedir. 

Geride bıraktıklarıyla büyük yıkımlara neden olan savaş, hem insanlık kadar gerçek hem de insanlığın tarihi kadar büyük bir olaydır. İnsanlığın var olduğu hiçbir dönemde sevilmeyen savaş, paradoksal olarak insanın yaşadığı her dönemde var olmuş ve peşini bırakmamıştır. 

Peki, bunca yıkımın ardından gelen barış, savaşın açtığı derin yaraları kapatabilir ya da unutturabilir mi?"

Yazan: Baki Erdi Mamikoğlu

Yöneten: Murat Sönmez

Sahne Tasarımı ve Afiş: Mertcan Demirel

Oyuncular: Deniz Yağcı, Murat Sönmez

Işık – Efekt: Haluk Bölükbaşı

Asistan: Koray Doğan

Kaynak: Etkinlik.io

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