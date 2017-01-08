Murat Sönmez'in yönettiği "Hiç Kimsenin Öyküsü" tiyatro oyunu, 9 Ocak'ta İzmir Sanat'ta izleyicisiyle buluşuyor.
"Savaş sonrası eve dönüş yolunda bir tren kompartımanında karşılaşan iki adamın hikayesini konu alan "Hiç Kimsenin Öyküsü" adlı oyunuyla yazar Baki Erdi Mamikoğlu seyirciyi; savaş, barış, insan ilişkileri gibi kavramlar üzerinde düşündürerek sorgulamaya davet etmektedir.
Geride bıraktıklarıyla büyük yıkımlara neden olan savaş, hem insanlık kadar gerçek hem de insanlığın tarihi kadar büyük bir olaydır. İnsanlığın var olduğu hiçbir dönemde sevilmeyen savaş, paradoksal olarak insanın yaşadığı her dönemde var olmuş ve peşini bırakmamıştır.
Peki, bunca yıkımın ardından gelen barış, savaşın açtığı derin yaraları kapatabilir ya da unutturabilir mi?"
Yazan: Baki Erdi Mamikoğlu
Yöneten: Murat Sönmez
Sahne Tasarımı ve Afiş: Mertcan Demirel
Oyuncular: Deniz Yağcı, Murat Sönmez
Işık – Efekt: Haluk Bölükbaşı
Asistan: Koray Doğan
Hiç Kimsenin Öyküsü
Murat Sönmez'in yönettiği "Hiç Kimsenin Öyküsü" tiyatro oyunu, 9 Ocak'ta İzmir Sanat'ta izleyicisiyle buluşuyor.
Murat Sönmez'in yönettiği "Hiç Kimsenin Öyküsü" tiyatro oyunu, 9 Ocak'ta İzmir Sanat'ta izleyicisiyle buluşuyor.