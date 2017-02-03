Hiç Kimse - Devr İ Alem Oyuncuları

Devr - i Alem Oyuncuları'ndan "Hiç Kimse", şubat ayında Alternatif Sahne'de sizlerle buluşuyor.



Kimseyle yakınlık kuramayan, bütün çabalarına rağmen sosyal hayata giremeyen 45 yaşındaki Erkut; kendi kendisiyle kavgasını bitirememektedir. Aile, toplum, devlet ve tanrı inancını sorgulayan Erkut, bir klinikte tedavi görmektedir. Doktoru Zeynep Hanım'ın çabalarına rağmen umutsuzluğa yenik düşer. Varlık ve hiçlik arasında sıkışan Erkut, hayatını sonlandırmak istemektedir. Doktor Zeynep ise kendisine öldürebilecek en güçlü adaydır. Doktor Zeynep, iyileştirmek istediği hastasının yaşamını sonlandırmasına neden olacak ve Erkut ile aynı süreci yaşamaya başlayacaktır. Bu döngü içinde bocalayan sadece Erkut değildir. Evren ve küçük genç gezegendeki düzensizlik içinde tekrarlanan düzende çırpınan ve hep aynı sonu yaşayan insanlıktır.



Eser: Adnan Büyükbaş



Oyunlaştıran, yöneten: Tanya Aksu Gökdeniz



Dekor, kostüm: Harika Derya Erten



Müzik: Vurgun Deniz



Afiş: Gülşah Ünsal



Oynayanlar: Hasan Fehmi Gökdeniz, Tanya Aksu Gökdeniz