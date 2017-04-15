ADANA (İHA) – Yeni nesil hibrit IPL epilasyon cihazı '2017 Güzellik ve Bakım Fuarında' tanıtıldı.



Türk mühendislerin bulduğu Epilice Hibrit IPL Teknolojisi, 6-9 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda düzenlenen '2017 Güzellik ve Bakım Fuarında' ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.



Vortex ve VortexPro IPL Platformunun son ürünü olan ve -5 dereceye kadar güçlü soğutması olduğu için konforlu epilasyon imkanı sunan cihaz, safir filtre teknolojisi ve gövde yansıtma tasarımı sayesinde epilasyon yapılan bölgeye maksimum odaklanma sağlıyor. - ADANA