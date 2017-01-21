Heykel Workshop Arslan

İlhamevi uzun yıllar Moskova'da başarı ile yürütülmüş ve binlerce insanın hayal dünyasında yeni kapılar açmış bir hobi, sanat ve kültür merkezidir.



Daha önceden hıç tecrübe olmadan bunu yapabilirsiniz!



"Hobi Heykel kursumuz ile sanatın bu yönü ile tanışıp yaratıcılığınızı güçlendirebilirsiniz. Günlük hayatın stresini, yorgunluğunu yaptığınız heykeller ile atabilirsiniz. Hocalarımız eşliğinde yapacağınız heykelleri gün sonunda bir başyapıt olarak mutluluk içerisinde evlerinize götürebileceksiniz. Üstelik gelirken de hiçbir malzeme getirmenize gerek yok."