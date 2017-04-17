Sanatın renklerini paylaşmak isteyenler Akademi Art'a davetlisiniz.



"Samimi ve keyifli bir ortamda, heykel sanatına dair hiçbir deneyim sahibi olmanıza gerek kalmadan sizi bile şaşırtacak heykeller yapacaksınız. Siz yaratıcılığınızı güçlendirirken, uzman heykeltraşlarımız adım adım yönlendirerek size destek olacak. Gerekli tüm malzemeleri biz temin ediyoruz. Size hoş müzikler eşliğinde kile şekil vererek rahatlamak kalıyor.



Sanata dair konuşmak, eğlenmek ve kendi eserlerinizi evinizde/ofisinizde yada hediye olarak sergilemeniz için Mecidiyeköy'deyiz.



Yapacağınız heykel için atölyemize geldiğinizde seçim yapabilirsiniz. Biletini aldığınız heykel görseli ile sınırlı değilsiniz."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Akademi Art–Mecidiyeköy



Mekan Adresi : Mecidiyeköy Mah. Selahattin Pınar Cad. No.3 İnan Apt. D: 21



Başlangıç Saati : 18.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Heykel Öpücük



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır