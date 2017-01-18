Heyelanın Taşıdığı Kayalar Okuldaki Oyun Alanına Düştü

İzmir'in Bergama ilçesindeki Yukarı Ada Mahallesinde, yağan aşırı yağmur sonrası meydana gelen heyelanla beraber gelen kayalar, okul bahçesindeki oyun alanına düştü. Heyelanın etkisiyle ağaçlarda okulun üzerine doğru yıkıldı.



Olay Bergama ilçesi 520 nüfuslu Yukarı Ada Mahallesinde yaşandı. Gece boyunca yağan yoğun yağmur, beraberinde heyelana sebep oldu. Heyelanla beraber gelen kayalar, okulda çocukların oyun alanına düştü. Heyelanla beraber ağaçlar ise okul binasının üzerine doğru yıkldı. Olayla miniklerin oynadığı oyun parkındaki gruplarda zarar gördü. Olayın gece saatlerinde yaşanması bölgede yaşayan vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı. Okulda öğrencilerin olmaması; yaşanabilecek bir faciayı da ortadan kaldırmış oldu. - İZMİR