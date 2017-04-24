Heyelan Nedeniyle Eşek Sırtında Su Taşıyorlar
Adıyaman’da Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesi yakınlarında meydana gelen heyelan nedeniyle 76 köyde su sıkıntısı yaşanıyor.
Adıyaman'da Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesi yakınlarında meydana gelen heyelan nedeniyle 76 köyde su sıkıntısı yaşanıyor.
Adıyaman'ın Sincik, Kahta ve Samsat ilçesine bağlı 76 köyde yaşayan vatandaşlar Recep Grup Suyu ishale hattında yaşanan arıza nedeniyle evlerine eşek sırtında su taşımak zorunda kalıyor. İnlice bölgesinde meydana gelen heyelan nedeniyle sürekli ishale hattında meydan gelen arızalar köyde yaşayan vatandaşları canından bezdirdi. Köylerden bazılarına tankerlerle su taşınırken, bazı vatandaşlar ise eşek sırtında bidonlarla su taşıyor.
Her yıl bu mevsimde sürekli su kesintisi yaşadıklarını belirten vatandaşlar, bir aya yakın bir süredir arıza nedeniyle evlerinde su akmadığı için günlük su ihtiyacını eşek sırtında taşıdıkları dere ve çeşme suyu ile karşıladıklarını söylediler.
Yetkililer ise, Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesi yakınlarında meydana gelen heyelan nedeniyle Recep Grup Suyunda arıza meydana geldiğini, bu sorunun tamamen giderilmesi için Vali Abdullah Erin başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildiğini kaydetti.
Toplantı sonrasında ilgili bakanlıklar ile yapılan görüşme sonrasında hattın yeni bir güzergahtan geçirilerek yenileceği ve yağışların durmasıyla birlikte bu çalışmaya başlanılacağı öğrenildi. - ADIYAMAN
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