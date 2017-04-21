Bartın'da meydana gelen heyelan nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor.



Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sağanak yüzünden Arıt köyü Çöme Boğazı mevkisinde heyelan meydana geldi.



17 köye ulaşımın sağlandığı karayolunun yaklaşık 100 metrelik bölümünün çöktüğü bölgede, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha karşı yaşanan heyelanın ardından nüfus azlığı nedeniyle kapatılan beldelerden olan Arıt köyü ile 17 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.



Karayollarının çalışmasının yanı sıra kendilerinin de vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalara başladığını dile getiren Kayış, şöyle konuştu:



"Söz konusu köylere ulaşım için mevcut bir orman yolunu araç geçişine uygun hale getirmek için ekiplerimiz çalışmalara başladı. Tabii bu yola ağır tonajlı araç geçişine izin verilmeyecek, sadece minibüs ve otomobiller kullanabilecek. Yolu bir an önce açmak için çalışıyoruz çünkü heyelanın meydana geldiği yolun yeniden trafiğe açılması uzun bir zaman alacaktır."