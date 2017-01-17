Heyelan Karayolunu Kapattı

MUĞLA- Marmaris karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Marmaris-Muğla karayolu Çetibeli mevkiinde bugün akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle gevşeyen toprak, 20 metre yüksekliğindeki yamaçtan yola aktı. Heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, bölgeye sevk edilen jandarme ekipleri güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve karayolları ekipleri de yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. - Muğla