Heyelan Karayolunu Kapattı (2)

YOL TRAFİĞE AÇILDI



Marmaris-Muğla karayolu Çetibeli mevkiinde bugün akşam saatlerinde aşırı yağış nedeniyle gevşeyen toprağın yola akmasıyla kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla tekrar açıldı. Ekiplerin geç müdahale ettiğini iddia eden sürücüler ise tepki göstererek kendi imkanlarıyla yolu açmaya çalıştı.



SAĞANAK YAĞMUR KIRSAL MAHALLELERİ FELÇ ETTİ



Öte yandan Marmaris'e bağlı kırsal mahallelerde akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Çamlı ve Çetibeli Mahallesi'nde taşan dereler nedeniyle su baskınları yaşandı. Bir at çiftliğini su basarken, atlar son anda kurtarıldı. Yamaçtan gevşeyen toprak kayması bir ahırın çökmesine neden oldu. Ahır sahibi Şenay Aslan, "Sağanak yağmur nedeniyle yamaçtan düşen toprak ve kaya parçaları ahırımın bir kısmını yıktı. Kendi imkanlarımızla hayvanlarımızı çıkardık. Muhtara ulaşmayı denedim olmadı. Ben ve oğlum itfaiye ve birçok yetkiliyi aramıza rağmen ulaşamadım. 3 bin liralık yemler sular altına kaldı. Maddi hasarım çok fazla. İşin yükünü çektikten sonra yetkililer gelmeye başladı" dedi. Sağanak yağmur nedeniyle karayolunda ve bazı mahallelerde maddi hasarın olduğunu belirten yetkililer, "Sabah saatlerinde karayolunda ve köylerde incelemelerde bulunacağız. Yapacağımız incelemeler ile zarar tespit edilerek vatandaşın mağduriyeti giderilecektir" dedi.



Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre Çetibeli Orman Deposu mevkiinde bir saat içinde metrekareye 24,5 kilogram, Çamlı ve Çetibeli Mahallesi çevresinde ise üç saat içinde 80 kilogram yağışın düştüğü belirtildi.



Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),



