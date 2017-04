Heyecanla Beklenen Oyunlar, 2017'de Oyunseverlerle Buluşuyor

2017 yılını hep sosyal ve siyasi olayların habercisi olarak izledik ve bekledik, bunun yanında oyun severlerin merakla beklediği oyunlar da bu yıl piyasaya sürülmeye başlandı.



Bu hazırladığımız listede merakla beklenen oyunları bulabilirsiniz.



Resident Evil 7: Biohazard





Resident Evil serisi bildiğimiz üzere, oyunlarıyla merakla takip edilen, filmleriyle de desteklenmiş bir seridir. Oyun ile filmlerinin birbirleriyle örtüşen yönleriyse pek yoktur desek yeri. Zaten takipçilerinin en çok eleştirdiği yönü de bu.



Piyasaya ilk olarak Biohazard ile çıkan Resident Evil, Capcom'un ürettiği Japon korku oyunudur. Yıllar içinde ise kendini geliştirerek her platformda oynanabilen, ulaşılabilirliği yüksek bir oyun olmuştur.



Resident Evil 7'ye gelecek olursak, oyunun üzerinde epey çalışıldığı söyleniyor, muhteşem grafikleri ile gerçekçiliğe yaklaşan oyunun hikayesi de diğer serilerdeki gibi yeterince güçlü. 2017'nin en beklenenler listesindeki oyun, 24 Ocak'tan beri satışta.



Call of Duty: Infinite Warfare





FPS denildiğinde günümüzdeki oyuncuların aklına ilk olarak Call of Duty ve Battlefield isimleri geliyordur.



Bu iki köklü seri, özellikle çevrimiçi özellikleri ile FPS dünyasını ilerleten yapımlar olmuştur; ancak son yıllara baktığımızda Battlefield, Call of Duty'e üstünlük kuruyor ve daha çok tercih edilir bir duruma geliyor.



Oyuncuların 31 Ocak'ta yayınlanan bu oyun hakkında olumlu ve olumsuz eleştirileri mevcut. Olumlu eleştiriler; Muhteşem hikaye modunun, başarılı grafikler ile sunumunun yanında sürükleyici bir senaryoya sahip olması.



Olumsuz eleştireler ise şu şekilde: Başarısız çoklu oyuncu modu ve haritadaki kötü deneyimlerin getirdiği dengesizlikler. Sevenler olduğu gibi sevmeyen oyun severlerde bulunuyor.



Hitman: The Complete First Season





Hitman, IO Interactive tarafından geliştirilmiş ve bölümlerden oluşan, aksiyon-macera türünde gizliliğe dayalı video oyunudur. Square Enix tarafından Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlandı.



Öncelikle Hitman serisinden bahsetmek gerek. Çıkış tarihi oldukça eskiye dayanan seri, bu oyun ile birlikte 6 adet oyuna ve 2 adet sinema filmine sahip. Bunun dışında birçok dizi ve filmin esinlendiği konuyu da içinde barındırıyor: "Suikast".



Outlast 2





25 Nisan'da çıkacak serinin ikinci oyunu olan başarılı korku oyunu Outlast, karşımıza yeni bir macera ile çıkıyor.



Yayınlanan demosuyla nefes kesen oyun şimdiden merak uyandırıyor. Red Barrels Studio imzası taşıyan sevilen korku oyunu ilk hikayesinden farklı bir senaryo içinde ilerleyecek.



Ayrıca ilk serisi çok sevildiği için onun devamı niteliğinde "Whistleblower" ı çıkarmıştı ve oda çok sevilmişti.



Ve 2017'nin merakla beklenen diğer oyunları;



Bioshock Vita



Nier: Automata



Tacoma



Overkill's The Walking Dead



Silent Hills 2017



Hellblade



Get Even



Assassin's Creed: Empire