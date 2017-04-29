Hey Douglas
Hey! Douglas, 29 Nisan'da Dorock XL sahnesinde.
Hey! Douglas, 29 Nisan'da Dorock XL sahnesinde...
70'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz cilası ile süsleyip tekrar düzenleyen VEYasin, bu çalışmaları "Hey Douglas" çatısında toplayıp dinleyicisi ile buluşturuyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Dorock XL
Mekan Adresi : Neşet Ömer Sokak No: 3/C
Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Hey Douglas
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io