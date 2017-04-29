Hey! Douglas, 29 Nisan'da Dorock XL sahnesinde...



70'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz cilası ile süsleyip tekrar düzenleyen VEYasin, bu çalışmaları "Hey Douglas" çatısında toplayıp dinleyicisi ile buluşturuyor.







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Dorock XL



Mekan Adresi : Neşet Ömer Sokak No: 3/C



Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Hey Douglas



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır