Hey Douglas

Hey! Douglas, 29 Nisan'da Dorock XL sahnesinde.

Hey Douglas

Hey! Douglas, 29 Nisan'da Dorock XL sahnesinde...

70'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz cilası ile süsleyip tekrar düzenleyen VEYasin, bu çalışmaları "Hey Douglas" çatısında toplayıp dinleyicisi ile buluşturuyor.

 

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Dorock XL

Mekan Adresi : Neşet Ömer Sokak No: 3/C

Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Hey Douglas

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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