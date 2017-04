Hey Douglas, 28 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde...



70'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz cilası ile süsleyip tekrar düzenleyen VEYasin, bu çalışmaları "Hey Douglas" çatısında toplayıp dinleyicisi ile buluşturuyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş



Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Hey Douglas



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır