Hey Douglas

Hey Douglas, 28 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.

Hey Douglas

Hey Douglas, 28 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde...

70'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz cilası ile süsleyip tekrar düzenleyen VEYasin, bu çalışmaları "Hey Douglas" çatısında toplayıp dinleyicisi ile buluşturuyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş

Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Hey Douglas

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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