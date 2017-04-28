Hey Douglas
Hey Douglas, 28 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.
Hey Douglas, 28 Nisan'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde...
70'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz cilası ile süsleyip tekrar düzenleyen VEYasin, bu çalışmaları "Hey Douglas" çatısında toplayıp dinleyicisi ile buluşturuyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : IF Performance Hall Beşiktaş
Mekan Adresi : Cihannüma Mah. Has Fırın Cad. Akmaz Çeşme Sok. No: 26 Beşiktaş (BKM Karşı Sokağı)
Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Hey Douglas
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io