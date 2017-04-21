Hey Douglas
Hey Douglas, 21 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde.
Hey Douglas, 21 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde...
70'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz cilası ile süsleyip tekrar düzenleyen VEYasin, bu çalışmaları "Hey Douglas" çatısında toplayıp dinleyicisi ile buluşturuyor.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : IF Performance Hall
Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi
Başlangıç Saati : 21.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Hey Douglas
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io