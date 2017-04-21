Hey Douglas

Hey Douglas, 21 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde.

Hey Douglas

Hey Douglas, 21 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde...

70'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz cilası ile süsleyip tekrar düzenleyen VEYasin, bu çalışmaları "Hey Douglas" çatısında toplayıp dinleyicisi ile buluşturuyor.

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : IF Performance Hall

Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi

Başlangıç Saati : 21.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Hey Douglas

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Remzi Oğuz Arık, Oğuz Arık, 21 Nisan, Çankaya, Ankara, Konser, Tunus, Hayır