Hey Douglas, 21 Nisan'da IF Performance Hall sahnesinde...



70'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüz cilası ile süsleyip tekrar düzenleyen VEYasin, bu çalışmaları "Hey Douglas" çatısında toplayıp dinleyicisi ile buluşturuyor.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : IF Performance Hall



Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi



Başlangıç Saati : 21.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Hey Douglas



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır