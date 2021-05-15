Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 15 Mayıs Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?

Kayserispor ligin 42. ve son haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe canlı anlatım, canlı takip izle! Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

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HES KABLO KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe maçı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç özeti maç bitiminde aktif olacaktır.

MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta henüz gol olmadı. Maç 0-0 eşitlikle devam etmektedir.

Kayserispor 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 2-1 önde. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Kayserispor'un golleri:

18. dakika : Pedro Henrique

Fenerbahçe'nin golleri:

90. dakika : Enner Valencia

90. dakika : Serdar Aziz

HES KABLO KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

Maç 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile devam etmektedir. İlk yarı 1-0 bitti. Maç 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı. Maç bittiğinde özet linki de aktif olacaktır.

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Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz.

HES KABLO KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç bugün 15 Mayıs Cumartesi saat 20:30 'da başladı.

MAÇIN HAKEMLERİ KİM?

HALİL UMUT MELER(Hakem)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(1. Yardımcı Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

ALPER ULUSOY(VAR)

ERKAN ENGİN(AVAR)

BAHATTİN DURAN(AVAR)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

HÜSNÜ ARSLAN(Temsilci)

MUSTAFA SİNAN BOZ(Temsilci)

ALPER SAMİ ÇAYIR(Temsilci)