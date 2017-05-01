Herşey "Bir Anda" Oldu!..

Şu sıralar Kayseri'de özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan Elzem'in BİR ANDA isimli şarkısı, müzik kariyerinin başlangıcı olsa da, aslında şarkının hikayesi hiç de öyle bir anda çıkmış bir mevzu değil!..

Müzik hayatı, öğretmenlik kariyerinden daha önce başlayan Elzem, bir yandan özel okullarda öğretmenlik yaparken, diğer taraftan da doğru şarkı arayışındaydı. Kayseri-İstanbul arasında mekik dokuyan ve bir yandan öğretmenlik yaparken, diğer taraftan da doğru şarkı arayan Elzem, o gün İstanbul'dan Kayseri'ye dönecekken, ne olduysa bir anda oldu ve kendisini bu günlere taşıyan "BİR ANDA" isimli şarkısına kavuştu.

Sözlerini Dilek Kavraal'ın yazdığı bestesini ve aranjesini Erman Tazegül'ün yaptığı BİR ANDA şarkısının klibini genç yaşına rağmen iddialı işlere imza atan, yetenekli yönetmen Recep Emin Özaydın çekti. Elzem, etnik motifler taşıyan, alternatif pop tarzındaki şarkısıyla bir hayli iddialı geliyordu ki, müzik hayatını ve belki de kariyerini etkileyecek ilginç bir gelişme yaşandı!.

BİR ANDA isimli tek şarkılık single'ı, 3 Adım Müzik etiketiyle piyasaya çıkan ve şarkısına klip de çeken Elzem, koyu bir Beşiktaş taraftarı ve tuttuğu takım şu sıralar emin adımlarla şampiyonluğa koşuyor!

BİR ANDA isimli şarkısının çıkış tarihi, Beşiktaş'ın da şampiyonluğa adım adım yaklaştığı döneme denk gelince, içindeki Beşiktaş aşkıyla birlikte, yıllardır özlemini çektiği ve sabırla beklediği şarkısının sözlerini tuttuğu takım Beşiktaş için değiştiren fanatik Beşiktaşlı Elzem; "Bu da takımıma hediyem olsun!.. Efendi Beşiktaş'a feda olsun" diyerek, belki de müzik kariyerini geri plana iten radikal bir kararın altına imza attı. Şimdi stüdyoda BİR ANDA şarkısının Şampiyon Beşiktaş versiyonunu seslendiren Elzem, önümüzdeki günlerde de, bu büyük sürprizle yeniden karşımızda olacak!..

