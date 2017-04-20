Herodot Cevdet, Erü'de Söyleşiye Katıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Tarihin Satır Araları’ konulu söyleşi, Herodot Cevdet karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Hasan Kaçan’ın katılımıyla Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarihin Satır Araları' konulu söyleşi, Herodot Cevdet karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Hasan Kaçan'ın katılımıyla Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi.
Söyleşiye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile çok sayıda davetli katıldı.
Tarihteki hikayeleri kendine has üslubu ile anlatan Hasan Kaçan, gençler tarafından büyük ilgi gördü.
Programda Göksel Baktagir ve orkestrası, anlatılan hikayelerin parçalarını çalarken, Eda Karaytuğ ise türkü söyledi. - KAYSERİ