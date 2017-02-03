Herne Belediye Başkanı Dudda'nın İstanbul Ziyaretleri

Almanya'nın Herne Şehri Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda, Beşiktaş Belediyesinin davetlisi olarak geldiği İstanbul'da, terör saldırılarının meydana geldiği Şehitler Tepesi ile Reina'yı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, iki belediye arasında Başkanlar Değişim Programı kapsamında makam koltuğunu Dudda'ya devretti. Görevi devreden Hazinedar daha sonra sembolik olarak şehrin anahtarını Dudda'ya teslim ederek, yeni görevinde başarılar diledi.



Makam devir töreninde konuşan Hazinedar, terörizme karşı birlikte hareket etmenin çok önemli olduğunu belirtti.



Hazinedar, bunu hayata geçirecek en güçlü programlardan birini bugün uyguladıklarını belirterek, "Uluslararası empati programı çerçevesinde bir belediye başkanı değişim programı. Politikacıların bizi anlaması, bizim diğer ülkeleri anlamamızın en güzel yolu belki de birbirimizin yönetim süreçlerini paylaşmak, onlara dahil olmaktır. Sevgili dostum Frank Dudda, bugün Beşiktaş Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ve Beşiktaş'ı yönetecek. Bizim halkımızla iç içe olacak." değerlendirmesini yaptı.



Beşiktaş'ta son aylarda yaşanan terör olaylarından dolayı üzgün olduklarını ifade eden Dudda da devralacağı başkanlık boyunca elinden geleni yapacağını kaydederek, "Biz bugün buradayız. Çünkü Beşiktaş'a karşı saygımızı göstermek istedik. Son aylarda Beşiktaş ile birlikte acı çektik. Biz desteklediğimizi göstermek için buradayız. Bugün belediye başkanlığı görevini devraldığımda elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.



Devir töreninin ardından başkanlığı ve şehrin anahtarını teslim alan Dudda, makamda bulunanlara "Sizden bir ricam olacak. Hemen göreve başlıyorum, odayı boşaltmanızı rica edeceğim." diyerek espri yaptı.



Beşiktaş'taki esnafı da gezen Dudda, Hazinedar ve Alman Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Michelle Müntefering ile terör saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için Şehitler Tepesi ve Reina'yı ziyaret ederek çelenk bıraktı.