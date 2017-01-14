Hernanes'e Fener Kancası!

Fenerbahçe yönetimi, Advocaat'ın raporu doğrultusunda transfer harekâtını dört bir koldan sürdürürken, rotayı İtalya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Juventus forması giyen Hernanes için zemin yoklaması yapıyor. İtalyan ekibiyle 2018 yazına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu, 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Juventus yönetimi, Hernanes ile aynı mevkiide görev yapan Mandragora'yı geleceğe yatırım olarak görüyor. Üstüne üstlük yine o bölge için Tomas Rincon'u da kadroya kattılar.

Kaynak: Amkspor