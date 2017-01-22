Herkül'ün Mağaraları' Ziyaretçilerden Ilgi Görüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2001'de ziyarete açılan, mitolojiye göre Herkül'ün kendisine verilen görevi yerine getirmekte faydalandığı Cehennemağzı Mağaraları, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.



Cehennemağzı Mağaraları, mitolojik hikayesi ve Roma dönemine ait gizli ibadet yerleriyle, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında bulunuyor.



Mitolojiye göre, insanın doğaya karşı yenilmez dayanma ve saldırma gücünü simgeleyen Herkül, Argolis Kralı Eurystheus'un kendisine verdiği 12 görevden sonuncusunu yerine getirmek için, efsanevi altın postu aramak üzere yola çıkan gemicilerle Ereğli'ye geliyor.



Üç mağaradan oluşan Cehennemağzı'ndan, yer altı tanrısı Hades'in yönettiği, hiçbir ölümlünün dönemeyeceği 'Ölüler Ülkesi"ne inen Herkül, buranın bekçisi üç başlı ve yılan kuyruklu köpek Kerberos'u, Olimpos tanrıları Hermes ve Athena'nın yardımıyla kaçırıyor.



Herkül, yeryüzüne çıkardığı Kerberos'u, Kral Eurystheus'un korkması üzerine Cehennemağzı Mağaraları'ndan Ölüler Ülkesi'ne geri götürüyor.



"Tüm dünyaya hitap ediyor"



Ereğli Müze Müdürü Ahmet Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mitolojik öyküsüyle merak uyandıran mağaraların, birçok ülkeden ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.



Geçen yıl sonu itibarıyla mağaraları 21 bin 458'i ücretli, 5 bin 395'i ücretsiz olmak üzere toplam 26 bin 853 kişinin ziyaret ettiğini belirten Mercan, "Gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelen ziyaretçilerden toplam 117 bin 800 lira gelir elde edilmiştir. Cehennemağzı Mağaraları, mitolojik özellikleriyle tüm dünyaya hitap etmektedir." dedi.



Mercan, 5 bin sikke, bin 12 mühür ve mühür baskısı, bin 549 arkeolojik, 722 etnografik olmak üzere toplam 8 bin 283 tarihi eserin bulunduğu Ereğli Müze Müdürlüğünü de geçen yıl 18 bin 357 kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.



Müzede çok önemli eserlerin bulunduğunu ifade eden Mercan, "İlçe olarak Zonguldak il genelindeki tüm eserlere biz bakıyoruz. Milattan önce 2 bin 400 yıllarına kadar eserler yer alıyor." diye konuştu.