Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, seçim temennisinin sorulması üzerine, ""Herkesin temennisi aynı değil mi" dedi.



Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ve sanatçı Candan Erçetin oyunu kullanmak için Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na geldi. Sabah erken saatlerde okula gelen Kutluay ve Erçetin oyunu kullandı. Ardından okuldan çıkan Erçetin gazetecilerin, "Bir seçim temennisi alabilir miyiz" demesi üzerine "Herkesin temennisi aynı değil mi" dedi. Oylarını kullanan Kutluay ve Erçetin okuldan ayrıldı.



(Hüseyin Coşkun - Murat Ergin / İHA)