Gebze'de Bir Genç Herkesin Gözü Önünde Kendini Bıçakladı

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde 20 yaşındaki M.Y.B. cadde üzerinde, çevredekilerin gözü önünde kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan M.Y.B. tedavi altına alındı.

BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI

Olay öğle saatlerinde, Gebze Yenibağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Y.B. herkesin gözü önünde kendini bıçakladı. Bıçağı göğsüne saplayan genç yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan genci görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi M.Y.B.'ye ilk müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Y.B. ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

