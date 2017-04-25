"Bosanmak üzere olan bir çiftin yatakodasinda neler olur? Iste bu oyun tam da bu yatakodasinda geçiyor. Dış dünya kaosunun ilişkilerimize ve kendi iç dünyamıza yansıması hiç bu kadar samimi sahnelenmemişti."





Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.



12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Gökçe Doruk Erten Stüdyo Sahne



Mekan Adresi : Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Ersoy Han No: 102/4 K: 1 Şişhane - Beyoğlu / İstanbul



Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Herkesin Bildiği Sırlar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır