Herkesin Bildiği Sırlar

"Bosanmak üzere olan bir çiftin yatakodasinda neler olur?

Herkesin Bildiği Sırlar

"Bosanmak üzere olan bir çiftin yatakodasinda neler olur? Iste bu oyun tam da bu yatakodasinda geçiyor. Dış dünya kaosunun ilişkilerimize ve kendi iç dünyamıza yansıması hiç bu kadar samimi sahnelenmemişti."


Yaş Sınırı: 12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.

12 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Gökçe Doruk Erten Stüdyo Sahne

Mekan Adresi : Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Ersoy Han No: 102/4 K: 1 Şişhane - Beyoğlu / İstanbul

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 30: 00

Kategori : Herkesin Bildiği Sırlar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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