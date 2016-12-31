Herkese Mutlu Yıllar!

Koca bir seneyi, 2016'yı nihayet geride bırakıyoruz. 2016 yılının pek de parlak bir yıl olmadığı konusunda herhalde herkes hemfikirdir... Bu durum sadece günlük hayatta değil, teknoloji dünyasında da farklı değildi. Özellikle Samsung'un Note 7 fiyaskosu, bu yılı Koreli dev için "unutulmaz" bir yıl yaptı. Sonuçta 12 ayın nasıl bir çırpıda geçtiğini anlayamadık bile...



Acısıyla tatlısıyla veda etmeye hazırlandığımız 2016'nın ardından artık yepyeni bir yıla giriyoruz. Bizler, CHIP Online'ın mutfağındakiler olarak, tüm CHIP Online ailesine kocaman bir teşekkür etmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi, 2016 yılında da hep bizim yanımızda oldunuz, yeri geldi övdünüz, yeri geldi eleştirdiniz... Ama asla kırıcı olmadınız. Bizler de sizden gelen tepkiler sayesinde hep daha iyiyi sunmaya çalıştık. Geride kalan 12 ayda, 2015'e oranla biraz daha büyümüş olmamızı sizlere, yani tüm CHIP Online ailesine borçluyuz. 2017 yılında da, yine sizden gelen destek sayesinde daha da büyüyeceğimize eminiz...



Hepinize tüm derdin tasanın çok gerilerde kaldığı, mutlu bir yıl diliyoruz... Yeni yılınız kutlu olsun! Bizi izlemeye devam edin...



CHIP Online ekibi