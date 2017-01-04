Herkes Onun Peşinde!

Süper Lig'in bir çok kulübü Yasin Öztekin için pusuda bekliyor.

Özellikle Bursaspor, Başakşehir ve Osmanlıspor kulüplerinin, Yasin'i renklerine bağlamak için menacerler vasıtasıyla haber gönderdiği öğrenildi. Ancak şu an için hiçbir kulüp Galatasaray'a bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Bu nedenle yönetimin Yasin'le sözleşmesini fesh etmesini bekliyor.

Yılda 1.1 milyon Euro kazanan ve belirli aralıklarla yönetimden zam isteyen tecrübeli oyuncunun, bu rakamlar karşılığında bir başka takıma imza atmaya hazır olduğu da gelen haberler arasında.

Kaynak: Fanatik