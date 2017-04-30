"Kim daha dürüst, kim daha ahlaklı... Kadın mı, erkek mi"



Metin Zakoğlu'ndan aldatma ve aldatılma üzerine çarpıcı bir hikaye... Yüzümüze tokat gibi çarpacak gerçek bir öykü... Kim daha dürüst, kim daha ahlaklı... Kadın mı, erkek mi?



Bir yanda eşini aldatan bir adam, bir yanda eşi tarafından aldatılan bir kadının intikam alma duyguları bu iki yabancı insanı bir yerde buluşturur. Aşkın insanı nerede ve ne zaman bulacağını bilemeden yola çıkan kadınımız bir otel odasında henüz ismini bile bilmediği bir erkekle yaptığı bu kaçamağın onu nerelere sürükleyeceğinin hesabını yapmamıştır tabii ki...



Çoğumuzun hayatına dair küçük küçük dokunuşlarla yazılmış olan bu metni ve oynayan bu oyuncuları siz de çok sevecek ve kendinizle ya da yakınlarınızdakilerle bu oyun sayesinde yüzleşebileceksiniz. ve belki oyun bitiminde bize hak vereceksiniz, kim bilir? Bizden uyarması, bu gösteriden sonra artık hayatınızdaki hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.



Metin Zakoğlu'nun "Herkes mi Aldatır" adlı oyunu 2010 yılında aynı isimle sinema filmi olarak çekilmiş ve Yeşilçam Ödülleri'nde En iyi Film ve Metin Zakoğlu En iyi Erkek oyuncu adayları arasına girmiştir.



Önemli Not: Metin Zakoğlu Evde Tiyatro, akşam yemeğinizi içkiniz ile birlikte içerek oyun izleyebileceğiniz Türkiye'nin tek mekanıdır. Bu avangart mekan kahvaltı ile de sizlere hizmet vermekte, öğle yemeği kabaresi ile yemeklerinizi eğlenceli kılmakta, akşam yemeğinizi ise sanata dönüştürmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Evde Tiyatro / 1 Ev 7 Gün 7 Oyun



Mekan Adresi : Göztepe mahallesi Taşmektep sok Nur Apartmanı 21/6



Başlangıç Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Herkes mi Aldatır



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır