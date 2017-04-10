Herkes İlham Mansız'ın Dominik'ten İlan-ı Aşk Ettiği Sevgilisini Merak Ediyor

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, Survivor 2017'nin en dikkat çeken ve konuşulan isimlerinden biri oldu. Birleşme partisinde yaptığı romantik açıklama ise İlhan Mansız'ın sevgilisinin kim olduğu sorusunu akıllara getirdi.

"ONU ÇOK ÖZLEDİM"

Survivor'da 'Söyle Söyleyebilirsen' adlı şarkı yarışmasında Mustafa Sandal'ın sorduğu bir soru üzerine "Duygusalım, buradan ne zaman çıkacağım tabii ki belli değil. Temmuzda ilişkim 2 yılını doldurmuş olacak. Onu çok özledim" dedi.

ALDIĞI MEKTUPLA DUYSALLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi olduğunu itiraf eden İlhan Mansız, ödül oyununda da sevgilisinden gelen mektupla duygusallaşmıştı.

"SEN BENİM EN SEVDİĞİMİ İNSANSIN"

Mektupta Celina, "Sen benim en sevdiğim insansın. Her gün seni seyrediyorum hiç bir bölümünü kaçırmadım. Ailem ve kız kardeşimle seni izliyorum. Çikolata, kahve ve sen..." yazmıştı.

İşte İlhan'ın merak edilen sevgilisi;











