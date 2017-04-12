Herkes Birbirini Suçluyor!

Tudor yöneticilere, "Bu takım hiç çalışmamış. Kapasitesi çok düşük" derken, oyuncular ise "Ağır idmanlar bizi bitirdi, kolumuzu kaldıracak hâlimiz kalmıyor" diye isyan ediyor.



Cim Bom'da isyan bayrağı açıldı... En kötü Devler Ligi bileti, hatta şampiyonluk hedefi için Başakşehir karşısına çıkan ve 90 dakikayı isabetli tek şut dahi atamadan, 4-0'lık yenilgiyle tamamlayan Galatasaray'da kötü gidişatın sorumlusu aranıyor. Yönetimin teknik direktör İgor Tudor'a olan güveni sarsılırken, oyuncular da artık şikayetlerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Son hezimetin ardından Hırvat hocanın yöneticilere, "Bu takım hiç çalışmamış. Fiziksel seviye dipte. Oyuncuların kapasitesi çok düşük" dediği öğrenildi. Bir anlamda eski teknik direktör Riekerink'e göndermede bulunan Tudor'un bu sözlerine karşılık, oyuncuların da antrenman temposundan şikayetçi olduğu öğrenildi.



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Futbolcuların yöneticilerle yaptıkları son konuşmalarda, "Çok ağır idmanlar yapıyoruz. Sürekli koşuyoruz. Maçlarda kolumuzu kaldıracak hâlimiz kalmıyor" diyerek isyan ettiği belirtiliyor. Bu gelişmeler ışığında, Galatasaray Yönetimi'nin radikal kararlar alabileceği belirlendi. Söz konusu kararlar arasında teknik heyetin durumunun tekrar gözden geçirilmesi ve futbolcu kadrosunun tamamen değiştirilmesi gibi seçeneklerin yer aldığı ifade ediliyor.



(Fanatik)