Herkes Aykut Kocaman Diyordu Ama...!
Bayer Leverkusen'den ayrılan Roger Schmidt, Dick Advocaat'ın ardından Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edildi.
Roger Schmidt'in Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı gündeme bomba gibi düştü. Sezon sonunda Dick Adovcaat, Fenerbahçe'ye veda edeceğini ve ayrılacağını uzun zaman önce açıkladı. Bu gelişmenin ardından Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başına geçeceği ciddi şekilde konuşulurken, spor dünyasının önemli ismi, Aykut Kocaman dedikodularının doğru olduğunu dile getirdi.
VE ROGER SCHMİDT - FENERBAHÇE İDDİASI! Ancak Aykut Kocaman'ın yanı sıra Mircea Lucescu, Sergey Rebrov ve son olarak Bayer Levernkusen'den ayrılan Roger Schmidt'in Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından olduğu haberleri, sarı-lacivertli taraftarların meraklanmasına neden oldu.
FENERBAHÇE İLE SCHMİDT, GÖRÜŞTÜ! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için Roger Schmidt iddiasını kim ortaya attı? Sport-1 kanalı moderatörü Jochen Stutzky, Bayer Leverkusen'in mart ayında görevine son verdiği Roger Schmidt'in geçtiğimiz hafta İstanbul'a giderek F.Bahçe ile masaya oturduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe bu haberle ilgili olarak henüz bir yalanlama yapmadı.
ROGER SCHMİDT İÇİN HOLLANDA HABERLERİ DE VAR!
Bu arada Wesley Sneijder ve Van Persie'nin yeni hocası Roger Schmidt olacağı da öne sürüldü. Bayer Leverkusen'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Roger Schmidt ile Hollanda Futbol Federasyonu ilgileniyor. Kısa bir süre önce, Hollanda ve Alman basınına yansıyan haberlerde Danny Blind'den boşalan Hollanda Milli Takım teknik direktörlüğüne Roger Schmidt'in getirilmesi planlanıyor.
Roger Schmidt'in gündeme gelmesinin en büyük nedenlerinden biri olarak takımlarına oynattığı pozitif ve hücum futbolunun olduğu belirtildi. Schmidt'in olmaması galinde ise en büyük aday Ruud Gullit olarak gösteriliyor.
ROGER SCHMİDT KİMDİR?
Roger Schmidt, Bayer Leverkusen kariyerinde kupa kazanamasa da Red Bull Salzburg'u çalıştırdığı dönemde 1 lig, 1 de kupa şampiyonluğu elde etti. 50 yaşındaki Schmidt, yüzde 47.8'lik galibiyet oranına sahip.
(Sporx)