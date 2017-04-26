Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı

TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı Hilton Convention Center isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı

TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı Hilton Convention Center isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Restorasyon Firmaları,Ekipmanları, Ürünleri, Müze Güvenliği, Yönetimi, Sergileme Ekipmanları, Arkooloji Ekipmanları, Servis Sağlayıcılar şeklindedir.

Düzenleyici: TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.

Konusu: Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojiler

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Hilton Convention Center

Mekan Adresi : Cumhuriyet Caddesi Harbiye, Istanbul, Türkiye 34367

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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