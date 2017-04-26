TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı Hilton Convention Center isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Restorasyon Firmaları,Ekipmanları, Ürünleri, Müze Güvenliği, Yönetimi, Sergileme Ekipmanları, Arkooloji Ekipmanları, Servis Sağlayıcılar şeklindedir.



Düzenleyici: TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.



Konusu: Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojiler



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Hilton Convention Center



Mekan Adresi : Cumhuriyet Caddesi Harbiye, Istanbul, Türkiye 34367



Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır