Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı
TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı Hilton Convention Center isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı Hilton Convention Center isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Restorasyon Firmaları,Ekipmanları, Ürünleri, Müze Güvenliği, Yönetimi, Sergileme Ekipmanları, Arkooloji Ekipmanları, Servis Sağlayıcılar şeklindedir.
Düzenleyici: TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.
Konusu: Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojiler
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Şişli
Mekan : Hilton Convention Center
Mekan Adresi : Cumhuriyet Caddesi Harbiye, Istanbul, Türkiye 34367
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır