Heritage İstanbul" Fuarı Açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü desteğinde TG EXPO tarafından organize edilen ve bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Heritage İstanbul" fuarının açılışı yapıldı.



Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da açılışı gerçekleşen ve 75 firmanın katıldığı "Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri" başlığı altında açılan "Heritage İstanbul" fuarı, 3 gün boyunca eş zamanlı konferanslarla dünyadan ve Türkiye'den ulusal ve uluslararası duayenleri, kurum temsilcilerini ve uzman akademisyenlerden oluşan yaklaşık 70 konuşmacıyı ağırlayacak.



Fuarın açılışında konuşan Heritage İstanbul Proje Yöneticisi Osman Murat Akan, "2015 yılının ardından bir kez daha burada buluşmaktan mutluyuz. Aslında 2014 senesinde Antalya Arkeoloji Müzesi'nde benim çektiğim bir fotoğraf, bu fuarın oluşmasına vesile oldu. Değerli hocalarımızın katkısıyla geçmişe gelecek sağlamak amacıyla bir organizasyon tasarlamaya karar verdik. Ülkemiz kültür mirası konusunda açık ara önde giden bir ülke." dedi.



Kültür mirası konusunun firmaları da içine alan bir konu olduğunu ve bu alandaki bütün yapıları birleştirmek amacıyla restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini bir çatı altında topladıklarını söyleyen Akan, "2015 yılında çok farklı kesimlerden katılımlar oldu. Bu kadar geniş katılımı biz de beklemiyorduk. Sektörün bu fuara hazır olduğunu gördük. Bu yıl bin 800 metre karelik bir alanda fuarımızı yapıyoruz. 10 bin civarında bir ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu.



Akan, 2018 yılında kültür mirasıyla ilgili 3 ana başlıkta ödül vermeye hazırlandıklarını, yine aynı yıl içerisinde fuarı uluslararası alana taşımak istediklerini, Abu Dabi'de müzecilik ve sergileme teknolojileriyle ilgili organizasyon ve İskenderiye'de kütüphanecilik ve arşiv teknolojileri adı altında fuar yapacaklarını açıkladı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzecilik Genel Müdürü Yalçın Kurt, "Bu fuarın ülkemizde kültürel mirasın korunması, sürdürülmesi ve gelecek kuşaklara devredilebilmesi adına önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. Böyle bir fuarda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemiz dünyanın kültürel miras açısından en zengin ülkelerinin başında gelmekte. Bugün Türkiye sınırları içerisinde yaklaşık 17 bin sit alanı bulunmaktadır. Bunların çok büyük kısmı arkeolojik sitleri kapsamaktadır." dedi.



Türkiye'nin yaklaşık 103 bin taşınmaz kültür varlığı ile kültürel miras konusunda bir cennet olduğunu belirten Kurt, şunları söyledi:



"Türkiye'de kültürel mirası sevdiren ve bu fuara kadar gelmesine neden olan insanlara teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye, geçmişle kıyaslanmayacak kadar kültürel miras alanında büyük mesafe katetmiştir. Türkiye'de yaklaşık 120 bin kültür varlığı bulunmaktadır. Müzelerimizde olan eser sayısı 3 buçuk milyon civarındadır. Bugün bizim 193 müzemiz bulunmaktadır. Bugün geldiğimiz nokta kültür miraslarını korumaya yönelik önemli bir noktadır."



TG Expo Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız, "TG Expo olarak 2008 yılından beri uluslararası fuarcılıkta edindiğimiz tecrübe ile uluslararası standartları Türkiye'ye getirmek amacıyla bu yıl yurt içi fuarcılık sektörüne giriş yaptık. Portföyümüze aldığımız fuarlar arasında Heritage İstanbul gibi kültürel mirasa sahip çıkan ve bu bilincin ülkemizde gelişmesine imkan veren bir fuarın olması gerçekten gurur verici." ifadelerini kullandı.



Akyıldız, "Kültürel mirasın korunması konusunda fuarların önemi gerçekten çok büyük. Heritage İstanbul, konferanslar, workshoplar ve etkinlikler anlamında son derece dolu bir fuar olacak. Konferanslarımızda Türkiye'den ve dünyadan sektörde duayen isimler konuşma yapacaklar. İnanıyorum ki TG Expo olarak uzun yıllar Heritage İstanbul Fuarı ile bu sektörün gelişimine destek vereceğiz." diye konuştu.



İlki 2015 yılında düzenlenen ve 6 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan "Heritage İstanbul" fuarı, 29 Nisan'a kadar gezilebilecek.