Yeni teknolojiler, kültürel kaynaklara dünya çapında ilgi ve ulaşımın artmasına, iletişim yolları ve tekniklerinin zenginleşmesine olanak sağlamaktadır.



HERITAGE Restorasyon, Arkeoloji ve Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansları ülkemizin tarih ve sanat varlığının korunması, saklanması ve gelecek yıllara aktarılmasına yönelik çalışan kurum ve kuruluşlar ile, sektörle ilgili tedarikçilerin biraraya getirilmesini sağlamak üzere 27- 29 NİSAN 2017 tarihinde Hilton İstanbul Convention Exhibition Center / Harbiye de organize edilecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Hilton Kongre ve Sergi Merkezi



Mekan Adresi : Cumhurıyet Cad.



Başlangıç Saati : 27.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Heritage İstanbul



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır