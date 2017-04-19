Heritage İstanbul", 27 Nisan'da Başlayacak

Türkiye'de restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan "Heritage İstanbul", 27-29 Nisan'da düzenlenecek.



"Geçmişe Gelecek Sağlamak" sloganıyla TG EXPO tarafından organize edilen etkinliğin tanıtım toplantısı, Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi'nde yapıldı.



Toplantıya katılan İstanbul Üniversitesi Müzecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay, fuarın önemine işaret ettiği konuşmasında, "Gerçekten duayenler bir arada ve bilgi paylaşımı oluyor. Bilgi paylaşımı, kendi aramızda değil. Bu anlamda sevindirici. Tüm gruplar ve toplumla paylaşılıyor. Kendimizin ne durumda olduğunu görüyoruz. Dışarıdaki çalışmaları kıyaslama imkanı buluyoruz." dedi.



Erbay, 30 yıldır müzecilikle ilgilendiğini ve müzeciliğin son yıllarda hızlı bir gelişme gösterdiğinin altını çizerek, akademisyen, müzeci, uzman, alaylı ve müzecilik alanıyla ilgili kişilerle uluslararası alanda sektörün duayen isimlerinin fuarda bir araya geleceğini söyledi.



Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan da 54 yıldır arkeolojiyle ilgilendiğini belirterek, "Arkeolojinin üç ayağı var. 'Bilim', 'toplum' ve bunun basıl işlediğini gösteren 'bürokrasi' ve diğer kuruluşlar. Türkiye'de bilimsel arkeoloji ve toplum ayakları sorun olmadan gidiyor. Fakat üçüncü ayak, Türkiye'de hep eksik kalan, sakat olan ayaklardan biriydi." değerlendirmesinde bulundu.



Dünyadaki gelişmelerle, Türkiye'deki kültürel mirasın daha iyi değerlenmesi, gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumla buluşturulmasının fuarla sağlanacağını anlatan Özdoğan, "Türkiye'de şu anda 46 üniversitede arkeoloji bölümü var. Bunun istihdam sorunu var. Sadece bilim yaparak bu istihdamın kapanması, zaten mümkün değil ama ara sektörlerin gelişmesi, sanırım bu açıdan çok büyük bir katkı olacak. Esas sanırım buradaki hedef, Türkiye'nin birikmiş potansiyel gücünün bölge ülkelerine de yansıtılabilmesi. Balkan yarımadasında ve Orta Asya'da arkeolojik çalışmalar ve kültür miras çalışmaları giderek hızlanıyor. Arkeoloji, artık sadece kazı yapmak anlamına gelmiyor." diye konuştu.



"Tüm paydaşları buluşturması açısından bu fuar önemli"



Arkeolog Nezih Başgelen ise fuarın hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, "Yaşadığımız coğrafya, 1 milyon 200 yıldan beri insanın izlerine sahip ve günümüze kadar çok önemli bir kültür mirasını bırakmış bir alan. Bugün bu alanın hemen hemen her kesiminde bulunan kültür sektörünün paydaşları zaman içinde hızlı bir gelişim gösteriyor. Tüm paydaşları toplumla ilgili alanlarla buluşturması açısından bu fuar önemli bir organizasyon. Batıda örneklerini görüyor, izliyorduk. Bu kadar zengin bir coğrafyada böyle bir fuarın hayata geçirilebilmesi önemli bir olgu. Sanırım rekabetçi bir ortamın yanı sıra pek çok alanda gelişmeyi de tetikleyecektir. Yeni aktörlerin ortaya çıkışını da destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıya katılan Heritage İstanbul Proje Yaratıcısı ve Yöneticisi Osman Murat Akan, etkinliğin ikincisinin bu yıl yapılacağını aktararak, bu tür etkinliklerin örneklerinin dünyada görüldüğüne işaret etti.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünden ciddi bir katılımın olacağını fuarda, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 70 konuşmacının ağırlanacağını belirten Akan, şöyle devam etti:



"Mısır arkeolojisinin önemli ismi, Mısır'ın eski Kültür Bakanı Dr. Zahi Hawass konuşacak. Kendisi, Kleopatra ve Tutankamon gibi dünyaca ünlü gezici sergilerin yaratıcısı. National Geographic ve Discovery Channel kanallarının danışmanı ve dünyada da arkeoloji açısından önemli bir isim. Roma Kolezyum'un restoratörlerinden, İtalya'da önemli bir restoratör ve mimar Francesca Brancaccio fuara katılacak isimlerden. Karkamış kazıları Başkanı Doç. Dr. Nicolo Marchetti, önemli uygulamalardan bahsedecek. Hans Vandamme, müzecilikle ilgili önemli teknolojileri anlatacak. Dünyada alışılagelmiş, Türkiye'de ise yeni yeni uygulanmaya başlayan VR-AR teknolojileri dediğimiz sanal gerçeklik ve uygulamaları konusunda sunum yapacak."



Akan, Nezih Başgelen, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Dr. Sinan Genim, Coşkun Aral, Sunay Akın, Dr. Halil Onur ve Nihat Erdoğan'ın da etkinlikte konuşmacı olarak yer alacağını dile getirdi.



TG EXPO Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız ise TG EXPO'nun faaliyetlerini anlatarak, kültüre ve tarihe destek vermenin ve bunun için platform oluşturmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.



Heritage İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü desteğiyle Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da gerçekleştirilecek.