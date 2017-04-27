Heritage İstanbul 2017 Başladı…

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü desteği ile TG EXPO tarafından organize edilen HERITAGE İSTANBUL, 27 Nisan 2017, Perşembe günü saat 10.00'da açıldı. Üç gün boyunca eş zamanlı konferanslarla dünyadan ve Türkiye'den ulusal ve uluslararası duayenleri, kurum temsilcilerini ve uzman akademisyenlerden oluşan yaklaşık 70 ünlü konuşmacıyı ağırlayacak olan fuar, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Bu yıl 75 firmanın katıldığı HERITAGE İSTANBUL 2017'nin ana başlıkları arasında; "Kültürel Miras" eğitimi-yönetimi, envanterde yeni yöntemler, sergileme ve teşhirde yeni araçlar, arkeoloji, restorasyon ve müzecilik teknolojileri geliyor.

TG Expo olarak önümüzdeki dönemde gerek yurt içi gerekse yurt dışında "Kültür Mirası" konulu projeler gerçekleştireceklerini belirten TG Expo Proje Direktörü Osman Murat Akan fuardaki konuşmasında, "2015 yılında düzenlenen ilk Heritage Fuarı 975 m² alanda, 68 firma ve 48 konuşmacının yanı sıra çok sayıda ziyaretçinin katılımı ile gerçekleşmişti. Bu yıl fuar daha da büyüdü. 1800 m² alanda, kurumsal, sivil toplum kuruluşu ve özel sektörden 95 katılımcı, miras sohbetleri de dahil olmak üzere 87 konuşmacıyı ağırlayacağız. Bu yıl fuara b2b bir platform ekledik, 177 katılımcı 400-600 arası toplantı yapılacak. Heritage alanındaki çalışmalarımıza yeni projeler ile devam edeceğiz. Yıl içinde bir katalog ve portal planımız var. 2017 yılı sonunda miras konulu bir kültür sanat tv programı üzerinde çalışıyoruz. 2018 yılında Heritage Awards ödüllerimiz olacak. Bunun yan sıra Türkiye'nin Heritage platformunu uluslararası alana taşımak istiyoruz. 2018 yılı içinde Abudabi'de Müzecilik ve Sergileme Teknolojileri, İskenderiye'de ise Heritage Alexandria adı altında Kütüphane ve Arşiv Teknolojileri fuarları planlıyoruz" dedi.

İlki 2015 yılında düzenlenen ve 6 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan HERITAGE İSTANBUL'un bu yıl da büyük ilgi görmesini beklediklerini belirten TG Expo Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız, "TG Expo olarak 2008 yılından beri uluslararası fuarcılıkta edindiğimiz tecrübe ile global standartları Türkiye'ye getirmek amacıyla bu yıl yurt içi fuarcılık sektörüne giriş yaptık. Portföyümüze aldığımız fuarlar arasında Heritage İstanbul gibi kültürel mirasa sahip çıkan ve bu bilincin ülkemizde gelişmesine imkan veren bir fuarın olması gerçekten gurur verici. Kültürel mirasın korunması konusunda fuarların önemi gerçekten çok büyük. Heritage İstanbul, konferanslar, workshoplar ve etkinlikler anlamında son derece dolu bir fuar olacak. Konferanslarımızda Türkiye'den ve dünyadan sektörde duayen isimler konuşma yapacaklar. İnanıyorum ki TG Expo olarak uzun yıllar Heritage İstanbul Fuarı ile bu sektörün gelişimine destek vereceğiz" dedi.

Türkiye'nin kültür mirasının büyük hacimde olduğuna dikkat çeken İstanbul Arkeoloji Müzesi Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başkanı, Arkeolog Nezih Başgelen, "Bu kadar zengin bir mirasa sahip olmak pek çok sorumluluğu ve sorunu da beraberinde getiriyor. Türkiye, bu sorumluluğu doğru bir şekilde yerine getirme konusunda önemli bir aşamada. Heritage İstanbul Fuarı da bu konuda önemli bir katalizör" dedi.

Ülkemizde kültür mirasının geleceğe aktarılması ve taşınması alanında pek çok proje yapıldığını söyleyen İ.Ü. Müzecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay, "Kültürel mirasımızı geleceğe taşımak hepimizin ortak kaygısı. Heritage İstanbul Fuarı tüm paydaşları bir araya getirerek bu alanda çok önemli bir görevi yerine getiriyor" dedi.

Kültürel mirasın korunmasına yönelik 1960'lı yıllarda dünyada başlayan çalışmaların 1990'lı yıllar itibariyle ülkemizde hayata geçirildiğini söyleyen Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, "Türkiye bulunduğu coğrafyada önder bir ülke olarak kabul ediliyor. Çevremizdeki ülkelerde özellikle Kafkaslar, Balkanlar, Avrasya ve Orta Asya ülkelerinde giderek arkelojik çalışmalar hızlanıyor, kazıların sayısı hızla artıyor. Türkiye birikimini ve potansiyelini bu ülkelere yansıtabilir: Yakın çevremizdeki ülkelere proje geliştirme ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve topluma kazandırılması, yeni teknoloji ve bakış açılarının geliştirilmesine önderlik yapabilir. Özellikle bu bölgelerde Türkiye'nin bu alanda bir rakibi yok" dedi.

Türkiye'nin kültürel miras açısından dünyanın en zengin ülkelerininin başında geldiğini belirten T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzecilik Genel Müdürü Yalçın Kurt, "Heritage İstanbul'un ülkemizde kültür mirasının korunması, sürdürülebilirliği ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli bir yeri olduğuna inanıyorum. Türkiye bugün, yaklaşık 17 bin sit alanı, 103 bin taşınmaz kültür varlığı ile kültürel miras konusunda adeta bir cennet. Bugün Türkiye kültürel miras alanında geçmişle kıyaslanmayacak alanda büyük mesafe kat etmiştir. Bakanlığımız bünyesinde yaklaşık 36 Kültür Varlıkları Bölge Koruma Kurulu ve 200 kişi civarında akademisyen görev yapıyor. 22 Röleve Anıtlar Müdürlüğümüz Türkiye'de bu işin uygulamalı öncülüğünü yapıyor. 10 ilimizde Konservasyon ve Restorasyon Laboratuarı Bölge Müdürlüklerimiz özellikle taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının hizmetinde. Türkiye'de yaklaşık 120 bin kültür varlığı bulunuyor. Özel müzeler hariç 193 müzemizde bulunan eser sayısı 3,5 milyon civarında. Dünya ile yarışacak ölçüde müzeler kuruyoruz" dedi.