Hereke Halısı ve Bardız Kilimi Avrupa Pazarında

Erzurum Sanat Eğitim Merkezlerinde, (ESMEK) ev hanımları ve genç kızların dokuduğu Hereke halısı ve Bardız kilimlerinin Avrupa pazarında alıcı bulduğu bildirildi.



Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki ESMEK'te, unutulmaya yüz tutmuş Hereke halısı ve Bardız kilimlerinin genç kız ve ev hanımları tarafından dokunarak Avrupa pazarına sunulduğu belirtildi.



Açıklamada, ESMEK'teki halı ve kilim atölyeleri sayesinde ev hanımları ve genç kızların hem meslek sahibi oldukları hem de aile bütçelerine katkı sağladıkları kaydedildi.



Atölye sayılarının yaz mevsiminde yeni açılacak ESMEK'ler ile çoğaltılacağı belirtilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:



"Halı atölyelerinde kadınların el emekleri ve göz nurlarını dökerek ördükleri halı ve kilimler şaheser ürünlerle adeta hayat buldu. Sabahın erken saatlerinde halı tezgahlarına geçerek umut ve hayallerini ipliklere taşıyan hünerli ellerin yaptığı kilim ve halılar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in direktifiyle atölye ve halı tezgahını artıran ESMEK'lerde dokunan her halı sektörde parmakla gösterilir özelliğe sahip oldu."



Açıklamada, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de bulunan ESMEK'lerde Hereke halısı ve Bardız kiliminin dokunduğu belirtilerek, şöyle denildi:



"Oltu ESMEK'te devam eden halıcılık kursunda 17 öğrenci, 1 öğretmen bulunmaktadır. Burada 60 x 60 Hereke halısı üretimi yapılmaktadır. Buradaki 12 halı tezgahında Hereke halılarını dokuyoruz. Şenkaya ilçemizin Gaziler Mahallesindeki Bardız ESMEK bünyesinde açılan kurslarda 13 öğrenci Bardız kilimi dokuyor."