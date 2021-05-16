Hercai final mi yaptı, bitti mi? Hercai neden yok, sezon finali mi oldu yoksa tamamen bitti mi?
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Hercai final mi yaptı, bitti mi? Hercai neden yok, sezon finali mi oldu yoksa tamamen bitti mi?

Hercai final mi yaptı, bitti mi? Hercai neden yok, sezon finali mi oldu yoksa tamamen bitti mi?
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Ekranların sevilen dizisi Hercai bitti mi, final mi yaptı merak edildi. Normalde ATV ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Hercai bugün yayınlanmadı. Bunun ardından Hercai bitti mi, neden yok, sezon finali mi oldu yoksa tamamen bitti mi? merak edildi. Peki, Hercai final mi oldu? Hercai tekrar başlayacak mı? Detaylar haberimizde.

Beğeniyle izlenilen Hercai dizisi geçtiğimiz haftalarda final bölümüyle ekrana gelmişti. Peki, Hercai neden final yaptı, sezon finali mi yoksa tamamen mi final yaptı? Hercai final mi yaptı, bitti mi? Hercai neden yok, sezon finali mi oldu yoksa tamamen bitti mi?

HERCAİ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hercai final bölümüyle 25 Nisan Pazar günü ATV ekranlarına gelmişti. Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"#Hercai final bölümüyle şimdi #atv'de başladı! #HercaiyeVeda etiketi ile yorumlarınızı bekliyoruz! @atvcomtr @MiaYapim"

Hercai final mi yaptı, bitti mi? Hercai neden yok, sezon finali mi oldu yoksa tamamen bitti mi?

Buna göre Hercai 25 Nisan Pazar günü final yapmıştı. Bu bakımdan Pazar günleri artık ekranlara gelmeyecek. Pazar günleri bundan böyle Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanacak.

HERCAİ NEDEN BİTTİ?

Dizinin neden final yaptığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Hercai final mi yaptı, bitti mi? Hercai neden yok, sezon finali mi oldu yoksa tamamen bitti mi? - Haberler
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