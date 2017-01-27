Her Zaman Yanınızdayız'

Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince hazırlanan "Aydınlanan Ufuklar Projesi" kapsamında Ağaçdibi köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.



Proje kapsamında polislerle ilçeye giden Dilberoğlu ve Korkmaz, köydeki vatandaşlar ve çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı.



Çocuklara şeker ikram ederek köy camisinde namaz kılan Dilberoğlu ve Korkmaz, daha sonra vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinledi.



"Siz bizim yanımızda oldukça biz daha başarılı oluruz"



Emniyet Müdürü Dilberoğlu, burada yaptığı açıklamada, güven ve huzur içinde sorunları konuşarak çözüme kavuşturmak istediklerini, terörle mücadele konusunda vatandaşların da kendilerine destek vermesi gerektiğini vurguladı.



Vatandaşların güvenliği ve huzuru için gece gündüz çalıştıklarını belirten Dilberoğlu, şöyle devam etti:



"Sizin köyünüz çok stratejik bir yer. Şuradaki insanlar rahat ve huzur içinde hayvancılığını devam ettirmeli. Buradaki gençlerin artık terör nedir bilmemesi lazım. Bu da sizin desteğiniz ve gayretinizle olur. Ama biz sizin arkanızdayız sonuna kadar. Sizden de yörenize toprağınıza sahip çıkmanızı istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Size kim musallat oluyorsa defetmek bizim boynumuzun borcudur. Onu biz de yapmasak gelin bizden hesap sorun. Eskileri konuşmanın kimseye faydası yok. Biz önümüze bakacağız. Bakın size cep telefonumu veriyorum. Gece 03: 00'te arayın beni. Siz bizim yanımızda oldukça biz daha başarılı oluruz."



"Geçmişi unutun"



Hakkari Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz da terörle mücadele konusunda vatandaşlardan destek isteyerek, "Ben size garanti veriyorum. Siz bana telefon edin. Geçtiğimiz yaz bu köyde 5 tane terörist öldürdük. Yarın gelsin yine gelir öldürürüz." dedi.



Dilberoğlu ve Korkmaz, proje kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği aracılığıyla temin edilen akülü sandalyeyi 12 yaşındaki Muhammet Adıyaman'a hediye etti.



Köylülerin ceviz ve bal ikramında bulunduğu heyet, okul ziyaretinin ardından köyden ayrıldı.