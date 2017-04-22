Eskişehir'deki kamyon şoförleri, mazot pahalılığı başta olmak üzere birçok maliyet artışı karşısında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Özellikle kamyoncular için hükümetimizin ve devletimizin bir şeyler yapması gerekiyor" dedi.



İnsanlık tarihi kadar eski olan taşımacılık, teknolojinin gelişmesi ve akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle gün geçtikçe maliyeti artan bir faaliyet olmaya başladı. Kamyoncu esnafının sıkıntılarını dile getiren Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, nispeten taksici, taksi dolmuşçu, minibüsçünün evine bir dilim ekmek götürebildiğini, ancak sadece Eskişehir'de değil Türkiye genelinde en çok kamyoncu esnafının mağdur olduğunu belirtti. Er, "Bugün kamyoncu artık petrollerde deposunu dolduramıyor. Kamyoncu mazot yerine artık 10 numara yağ yakıyor. Nedeni ise yakıtı ucuza getirmek. En azından 100 bin TL sıfır faiz kamyonculara çıkarılsın. En azından kamyoncu esnafı aracını değiştirebilsin. Ayrıca akaryakıtta özel indirim yapılmalı. Bir kamyoncunun cüzdanını açtığınız zaman para bulamazsınız, ama bir sürü belge görebilirsiniz. K 1 belgesi bugün 25 bin TL. O belgeyi aldığından 1 yıl ya da 2 yıl sonra mesleği bıraktığını düşünürsek o belgeyi çöpe atıyor. Her hangi bir yerde kullanamıyor. Kamyoncular için hükümetimizin ve devletimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Kısacağı her yükü taşıyan kamyoncu, maliyetleri taşıyamıyor" ifadelerini kullandı.



"Şoför esnafına akaryakıt istasyonu açmak istiyoruz"



Şoför esnafının maliyetine akaryakıt alabilmesi için tek bir ukdesinin olduğunu söyleyen Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er şunları söyledi:



"Odamız parmak ile gösterilen bir oda. Bünyemizde 100'e yakın personelimiz var. Bu binanın içerisinde 2 tane düğün salonumuz, kurtarıcılarımız ve ambulanslarımız var. Şoför esnafına yardımcı olabilmek için ne gücümüz varsa kullanmaya çalışıyoruz. Benim ukdem de bir tek şey var. O da şoför esnafına akaryakıt istasyonu açmak. Şoför esnafı bir bütündür. Biz eğer petrolü açarsak kar amacımız olmayacak. Şoför esnafı kendi evi gibi petrole gelecek ve maliyetine akaryakıt vereceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR