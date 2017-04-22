Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Her Yükü Taşıyan Kamyoncu, Maliyetleri Taşıyamıyor
Ara
BİST 92.424 %0,42
DOLAR 3,6442 %0,08
EURO 3,9003 %-0,14
PARİTE 1,0700 %-0,16
ALTIN 150,10 %0,00
FAİZ 11,15 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Her Yükü Taşıyan Kamyoncu, Maliyetleri Taşıyamıyor

Eskişehir’deki kamyon şoförleri, mazot pahalılığı başta olmak üzere birçok maliyet artışı karşısında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Özellikle kamyoncular için hükümetimizin ve devletimizin bir şeyler yapması gerekiyor" dedi.

Her Yükü Taşıyan Kamyoncu, Maliyetleri Taşıyamıyor

Eskişehir'deki kamyon şoförleri, mazot pahalılığı başta olmak üzere birçok maliyet artışı karşısında sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Özellikle kamyoncular için hükümetimizin ve devletimizin bir şeyler yapması gerekiyor" dedi.

İnsanlık tarihi kadar eski olan taşımacılık, teknolojinin gelişmesi ve akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle gün geçtikçe maliyeti artan bir faaliyet olmaya başladı. Kamyoncu esnafının sıkıntılarını dile getiren Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er, nispeten taksici, taksi dolmuşçu, minibüsçünün evine bir dilim ekmek götürebildiğini, ancak sadece Eskişehir'de değil Türkiye genelinde en çok kamyoncu esnafının mağdur olduğunu belirtti. Er, "Bugün kamyoncu artık petrollerde deposunu dolduramıyor. Kamyoncu mazot yerine artık 10 numara yağ yakıyor. Nedeni ise yakıtı ucuza getirmek. En azından 100 bin TL sıfır faiz kamyonculara çıkarılsın. En azından kamyoncu esnafı aracını değiştirebilsin. Ayrıca akaryakıtta özel indirim yapılmalı. Bir kamyoncunun cüzdanını açtığınız zaman para bulamazsınız, ama bir sürü belge görebilirsiniz. K 1 belgesi bugün 25 bin TL. O belgeyi aldığından 1 yıl ya da 2 yıl sonra mesleği bıraktığını düşünürsek o belgeyi çöpe atıyor. Her hangi bir yerde kullanamıyor. Kamyoncular için hükümetimizin ve devletimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Kısacağı her yükü taşıyan kamyoncu, maliyetleri taşıyamıyor" ifadelerini kullandı.

"Şoför esnafına akaryakıt istasyonu açmak istiyoruz"

Şoför esnafının maliyetine akaryakıt alabilmesi için tek bir ukdesinin olduğunu söyleyen Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er şunları söyledi:

"Odamız parmak ile gösterilen bir oda. Bünyemizde 100'e yakın personelimiz var. Bu binanın içerisinde 2 tane düğün salonumuz, kurtarıcılarımız ve ambulanslarımız var. Şoför esnafına yardımcı olabilmek için ne gücümüz varsa kullanmaya çalışıyoruz. Benim ukdem de bir tek şey var. O da şoför esnafına akaryakıt istasyonu açmak. Şoför esnafı bir bütündür. Biz eğer petrolü açarsak kar amacımız olmayacak. Şoför esnafı kendi evi gibi petrole gelecek ve maliyetine akaryakıt vereceğiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Türk Lirası, Eskişehir, Türkiye, Suat Er, Hükümet, Petrol, Kar, Tl, Minibüs