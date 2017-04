Her Yönüyle Bir Eğitimcinin Eğitimi

Eğitim Vaadi: 2 hafta boyunca toplamda 4 gün sürecek bir eğitimin ardından başarılı, yenilikçi ve donanımlı bir eğitmen olmak adına gerekli tüm temel bilgi ve becerilere hakim olacaksınız.



Tezgahçılar Okul Eğitimcinin Eğitimi'ni gururla sunar!



Eğer eğitim işi ile ilgileniyorsanız iddia ediyoruz ki Türkiye'de bulabileceğiniz en farklı programla karşı karşıyasınız. 2 hafta boyunca tam 7 işinin ehli muhteşem isim, eğitmen olmanın her haline, gerekliliklerine dokunacak; öğretmenin ve öğrenmenin esaslarından performansa, eğitimi eğlenceli ve eşsiz hale getirmeden oyunlaştırmaya, eğitim konsepti yaratmadan anlatıcılığa, pazarlamadan kurumsal eğitim dinamiklerine kadar geniş bir yelpazede değinilmemiş mevzu bırakmayacak!



1. Hafta 1. Gün (29 Nisan Cumartesi, 10: 00-15: 30)



Öğrencilerinin kalbinde taht kuran ve kendisini her dinleyenin hayranlığını kazanan Bahçeşehir Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ela Ünler'den yetişkin eğitimi ve dinamiklerini öğreneceğiz. Çok güçlü bir akademik arka plana ve aynı zamanda da yılların eğitim deneyimine sahip, dünya tatlısı Doç. Dr. Ela Ünler yetişkinlerin nasıl öğrendiğini anlatacak; eğitim konusunun teorik temellerine hakimiyeti sağlayacak. Yetişkin eğitiminin dayandığı prensipler, eğitmenlik kavramı, öğrenme dinamikleri ve eğitim tasarımları hakkında çalışacağız.



Ardından önlüğü Turkcell Akademi'den Uygar Omay devralacak! Belki de eğitimin en dikkat çekici noktalarından birini dinleyeceğimiz bu bölümde büyük kurumların günümüzde eğitime yaklaşımını, eğitim tercihlerinde nelere dikkat ettiklerini, eğitmenin hangi özelliklerine baktıklarını anlatacak. Eğitim sektörünün kurum tarafını, yıllık programlardan kurumla iletişime geçmenin doğru yollarına kadar uzanan geniş bir çerçevede ele alacağız.



2. Hafta 1. Gün (30 Nisan Pazar, 11: 00-18: 30)



İkinci gün önce eğitmenlikte performansa eğileceksiniz. Eğitimcinin fiziksel performansı eğitim sürecinde büyük önem taşıyan bir unsurdur. Eğitim verirken nasıl durulması, konuşulması gerektiğini uygulamalı olarak Karnaval Radyoları Genel Yayın Yönetmeni, Süper FM ve Joy FM'in kurumsal sesi, tecrübeli yayıncı Burak Can'dan öğreneceksiniz. Etkili konuşma ve sesinizi daha etkili kullanma için bilmeniz gereken bilgileri edinecek; sahne duruşu, doğru beden dili kullanımı ve sunumlarınıza doğrudan etki edecek sunuş teknikleri çalışacaksınız.



Eğitmenimizden aldığımız bilgi ve tekniklerin ışığında performans uygulaması yapılacak ve katılımcıların performansları değerlendirilecek.



Performans eğitiminin ardından öğrencekleriniz kendinizi insanlara, şirketlere tanıtmanız açısından çok büyük öneme sahip! Tezgahçılar kurucu ortağı, bikafalar.com'un kurucularından, 10 yıldan fazla süredir farklı mecralarda içerik üreten, içerikle pazarlamada uzman Bora Öğünç'ten bir eğitmenin sektördeki dijital varlığı ve sosyal medya için gerekli olanları öğrenecek; dijitaldeki varlığınızın etkili olması adına yapabileceklerinizi göreceksiniz.



2. Hafta 1. Gün (6 Mayıs Cumartesi, 11: 00-17: 00)



Oyun ve interaktivite artık eğitimin vazgeçilmez parçaları. Eğitimlerinizde bu öğeler eksik olmamalı. Bu yüzden oyun üstadları ve tasarımcıları Miraç Öztürk ve Nursen Çetin Yahşi ile bütün gün oyunlar oynayacak, oyunların eğitimdeki rolünü, oyunlarla öğrenme ve öğretme sanatını öğreneceksiniz.



Hem çok eğlenecek hem de yetişkin eğitiminin geleceğinin oyunlarda olduğuna bizzat tanıklık edeceksiniz! Oyun mantığını deneyimleyerek kavrayacak, oyunları eğitimlerde nasıl kullanabileceğiniz göreceksiniz



VE!



Onlarca tanışma oyunu, grup dinamiği, takım çalışması ve iletişim oyunu öğreneceksiniz!



2. Hafta 2. Gün (7 Mayıs Pazar, 12: 00-15: 00)



Eğitimin son gününde kurucu ortağımız Burçak Yıldırım ile eğitim sektörünü konuşacağız ve sektör içindeki pazarlama yöntemlerini dinleyeceğiz. İşin iç yüzünü bilen, kendi deneyimlerinden derlediği değerli anıları ve yaşanmışlıklardan çıkarttığı dersleri anlatacak olan Burçak Yıldırım hem bizim bu işi nasıl yaptığımızı paylaşacak, hem de bireysel ve kurumsal satışlarda yaşanan zorluklara değinecek.



Eğitimi, sizin eğitiminiz ile tamamlıyoruz!



Uygulama olmadan elbette olmaz! Doç. Dr. Ela Ünler'in de Burçak Yıldırım'a katılacağı son saatlerde eğitim süreci içerisinde tasarlamanız gerekecek eğitim tasarımlarınızı dinleyeceğiz. Eğitmenlerimizin de değerlendireceği tasarımlarınızı yaratma ve sunma süreçlerinde öğrendiklerinizi tasarıma dahil etmeniz beklenecek.



Eğitim ne zaman?



22 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan eğitim 2 hafta boyunca 29 Nisan ve 30 Nisan, 6 ve 7 Mayıs hafta sonlarında farklı saatlerde gerçekleşecek.







29 Nisan Cumartesi 10: 00-15: 30 (1 saat ara ile)





30 Nisan Pazar 11: 00-18: 30 (1 saat ara ile)





6 Mayıs Cumartesi 11: 00-17: 00 (1 saat ara ile)





7 Mayıs Pazar 12: 00-15: 00



Kimler gelmeli?



Her alandan eğitim profesyonelleri bu eğitime katılabilir. Hali hazırda eğitmen olanlar eğitimlerine tazelik katmak ve yenilik getirmek için; eğitmen olmayanlar ise eğitimci olmak ve eğitmen olarak çalışmak için programa dahil olabilirler. Eğitim eğitici becerilerini geliştirmek isteyen herkese açık ve uygundur.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tezgahçılar



Mekan Adresi : Taksim Meydanı, Kazancı Yokuşu, Sağıroğlu Sokak, No16A



Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 07.05.2017 15: 00: 00



Kategori : Her Yönüyle Bir Eğitimcinin Eğitimi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır