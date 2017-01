Her Yıl Gsm Operatörü Değiştirmek Daha Avantajlı

Daha fazla internet, daha fazla konuşma dakikasını daha ucuza kullanmak için en avantajlı yol!





Kısa ve net olan bir şey varsa o da her sene bir diğer operatörün avantajlı geçiş paketlerinden faydalan!



GSM operatörleri ellerindeki mevcut abonelerine neden sahip çıkmıyor?





Yeni yıl ile birlikte bildiğimiz 3 GSM operatörü şirket birbirinden indirimli ve güzel hediyeli kampanyalar yapıyor. Kimisi paketlere daha fazla internet verirken kimisi mevcut paketlere ek hem internet hem de konuşma süreleri ekliyor.Buraya kadar aslında herşey çok güzel. Ancak avantajlı paketlerden ve fiyatlardan daha fazla yararlanmanın en önemli yolu her yıl operatör değiştirmek gibi görünüyor.



Zira her 3 operatör şirketi temelde bir birinden abone kapmak için yeni gelen müşterilerine çok daha cazip konuşma ve internet paketleri sunuyor. Ancak emin olun mevcut abonelerine bu geçişleri yaptıktan sonraki yıllarda, indirim aldıkları paketlerin gerçek fiyatları üzerinden kullandırılmaya çalışıyorlar. Bu durum benim gibi bir çok abonenin canını sıkmaya yetiyor.



Örneğin: herhangi bir operatörde bir diğerine avantajlı bir şekilde 1 yıl taahhütle geçen bir tüketici senenin sonunda büyük ihtimalle aynı fiyatlardan yararlanarak devam edemiyor. Geçiş anında yapılan yüzde 50'ye varan indirimler eğer siz taahhüt sürenizi takip etmezseniz size pahalıya patlıyor. Bir bakmışınız 40 TL ödediğiniz pakete 80 TL ödüyorsunuz.



GSM Operatörü Değiştirmek Daha Avantajlı



Sizi arayıp indirimli paketler hakkında bilgi verdikleri de oluyor ancak burada durum şuna dönüşüyor.Sizde teklif ettikleri sözde indirimli paket fiyatları yeni geçen operatör kullanıcılarına 10 TL ile 50 TL arasında fiyatlarla daha ucuza sunuluyor. Fiyat farkı yoksa da muhakkak internet GB farkları vardır.



Benim sorguladığım aslında kızdığım nokta ise operatör değiştirmek için bu denli çapa harcayan GSM operatörleri neden ellerindeki müşterilerini kendinde tutmak adına daha fazla çaba sarf etmez.



Emin olun her yıl operatör değiştirmek suretiyle çok daha fazla konuşma süreleri ve çok daha fazla internet GB'larını daha az maliyetlerle kullanırsınız.



GSM Operatörü Değiştirmek Daha Avantajlı! Yeni geçen kullanıcı mı değerli'Yoksa mevcut kullanıcı mı' sizce hangisi doğru?



