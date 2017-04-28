Her Türlü Koalisyonun İçerisinde Yer Almaya Hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terör örgütleri, NATO üyesi mi? Hayır. NATO'da biz beraberiz. Öyleyse terör örgütlerinden biz niçin yardım istiyoruz ki? Biz varız. Biz bölgede her türlü desteği vermeye hazırız, her türlü koalisyonun içerisinde yer almaya hazırız." dedi.