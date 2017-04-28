Her Türlü Koalisyonun İçerisinde Yer Almaya Hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terör örgütleri, NATO üyesi mi? Hayır. NATO'da biz beraberiz. Öyleyse terör örgütlerinden biz niçin yardım istiyoruz ki? Biz varız. Biz bölgede her türlü desteği vermeye hazırız, her türlü koalisyonun içerisinde yer almaya hazırız." dedi.

Her Türlü Koalisyonun İçerisinde Yer Almaya Hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terör örgütleri, NATO üyesi mi? Hayır. NATO'da biz beraberiz. Öyleyse terör örgütlerinden biz niçin yardım istiyoruz ki? Biz varız. Biz bölgede her türlü desteği vermeye hazırız, her türlü koalisyonun içerisinde yer almaya hazırız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip, Koalisyon, R.T.E, Terör, Nato, Hayır, Tayyip
sponsored ads