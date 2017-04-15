Her Şey Zaferi İşaret Ediyor!

Beşiktaş yakaladığı büyük skor avantajıyla, yani 1-0 galibiyetle Türkiye'ye dönmüş olsa turun ağır favorisi olacaktı ama 2-1 de altından kalkılamayacak, Kartal'ı çok sıkıntıya sokacak bir skor değil. Üstelik perşembe günü oynanacak rövanşta Siyah-Beyazlılar'ın elini güçlendiren, birbirinden önemli faktörler var.



TEDİRGİNLİK YOK



Siyah-Beyazlı oyuncular, şok mağlubiyetin moral bozukluğunu üzerinden çok çabuk attı. Dönüş yolculuğu boyunca Beşiktaşlı yıldızların kararlılığı, takımın bırakın Lyon rövanşını ve yarı finali, şimdiden Stockholm'deki finali düşündüğünü gösterir nitelikteydi.



QUARESMA FARK YARATACAK



Trabzonspor maçında sakatlanan ve tam olarak düzelmediği için Fransa'ya götürülmeyen Quaresma, bu sürede özel çalıştı, hazır hale geldi. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Portekizli, çok büyük bir son dakika aksiliği olmazsa perşembe günkü rövanşta takımındaki yerini alacak. Bu sezon lig ve Avrupa'da 34 maçta 4 gol atıp, 14 asist yapan yıldızın varlığı hem hocası Şenol Güneş hem de takım arkadaşlarını çok rahatlatacak.



YÖNETİM MORAL VERECEK



Beşiktaş'ta bugünden itibaren başlayacak olan antrenmanlara yönetimin de ilgi göstermesi ve futbolcularla teknik ekibe moral çıkarması yapması bekleniyor. Daha önceki kritik maçlar öncesinde de Kartal'ın kurmayları benzer uygulamalara imza atmıştı.



(Fanatik)