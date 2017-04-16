Her Şey Var Gol Yok

Mestalla'da oynanan müthiş karşılaşmada tek eksik goldü. Maçta gole ilk yaklaşan takım ev sahibi takım oldu. Karşılaşmanın 13. dakikasında Valencialı Fabian Orellana'nın ceza sahası dışından çektiği müthiş şutu Sergio Rico aynı güzellikte kurtardı. Maçın 15. dakikasında sakatlanan Machin'in yerine oyuna giren Stevan Jovetic, maça gole başlıyordu. Karadağlı forvetin 17. dakikadaki sert şutunda top direkten döndü. Maçın 23. dakikasında Valencia mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Montoya'nın ceza sahası içinden çektiği şut Sergio Rico'dan döndü. Dönen topu Haddadi kafayla vurdu ancan Ferreira çizgi üzerinden inanılmaz müdehale ederek gole izin vermedi. Temponun eksik olmadığı maçta iki takımda aradığı golü bir türlü bulamayınca karşılaşma başladığı skorla tamamlanmış oldu: 0-0



Son üç maçından galibiyetle ayrılan Valencia'nın serisi Sevilla maçıyla sona erdi. Ev sahibi ekip bu sonuçla puanını 40'a çıkarttı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Sevilla ise deplasmanda çok değerli iki puan kaybetti. Konuk ekip puanını 62'ye çıkarttı.