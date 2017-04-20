Her Şey Küçük Barış İçin

MENDERES ÖZAT - Osmaniye'de bir anaokulu öğretmeni, kucağından indirmediği 6 yaşındaki bedensel engelli öğrencisinin arkadaşlarıyla aynı aktiviteleri yapmasına imkan tanıyor.



Kadirli ilçesindeki Aydınoğlu Tufanbey İlkokulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Ali Metin, bedensel engelli 6 yaşındaki Barış Kurtgöz'e adeta gözü gibi bakıyor.



Doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi sonucu belden aşağısını kullanamayan Barış'ı sabah ailesinden okul kapısında teslim alan Metin, öğrencisini sınıfa kadar kucağında taşıyor.



Gün içinde Barış'a yemeğini yediren Metin, öğrencisini tuvalete de oyun alanına da kucağında götürüyor. Metin, Barış'ın oyun ve faaliyetlere katılması için uygun ortamlar oluşturuyor.



"Tüm etkinliklere katılmasını sağlıyorum"



Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış'ın hayata küsmemesi, kendisini engelli hissetmemesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.



Barış'ın arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmesini çok önemsediğini belirten Metin, şöyle devam etti:



"Diğer sınıf arkadaşları gibi ihtiyaçlarını karşılaması için yardımcı olmaya çalışıyorum. Evde anne ve babasının gösterdiği sevgiyle şefkati bir öğretmen olarak göstermeye çalışıyorum. Kucağıma alarak oyun parkına gidiyoruz. Tuvalet ihtiyacını yaptırıyorum. Sınıfta yapılan tüm etkinliklere katılmasını sağlıyorum. Yemekhaneye götürüp arkadaşlarıyla yemek yemesine destek oluyorum."



Metin, 3 çocuğu olduğunu ve Barış'ı da kendi çocuğu gibi sevip onlardan ayırt etmediğini dile getirerek engelli çocukların hayattan kopmaması için büyük gayret sarf edilmesi gerektiğini ifade etti.



"En büyük hayalim Galatasaraylı futbolcularla tanışmak"



Barış ise okul bahçesindeki sahada arkadaşlarının top oynamasını izlemeyi çok sevdiğini ve en büyük isteğinin bir gün yürümek ve top oynamak olduğunu anlattı.



Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğuna işaret eden Barış, "Öğretmenimi çok seviyorum. En büyük hayalim arkadaşlarımla top oynamanın yanında taraftarı olduğumu Galatasaraylı futbolcularla tanışmak." dedi.



"Örnek bir davranış"



Okul Müdürü Mustafa Demirci de Barış'ın diğer öğrenciler gibi eğitim alma hakkı olduğunu vurguladı.



Ali Metin'in de Barış'ın bu hakkını en iyi şekilde kullanması için elinden geleni yaptığını aktaran Demirci, şöyle konuştu:



"Barış'a öğretmeninin sevgisi ve desteği bizleri de mutlu ediyor. Onu kendi çocuğu gibi görerek ilgilenmesi ve kucağında taşıyarak ihtiyaçlarını görmesine destek olması örnek bir davranış. Ali Metin öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Barış'ın taraftarı olduğu Galatasaray'ın futbolcularıyla tanışması için de yetkililerin desteğine ihtiyacımız var. Bunun hayata atacağı adım için bir moral olur diye düşünüyoruz."



"Okulunu çok seviyor"



Baba İbrahim Kurtgöz ise oğlu Barış'ın tedavisinin devam ettiğine ve yürümesi için ellerinden geleni yaptıklarına dikkati çekti.



Oğlunun okula severek gitmesinde büyük desteği olan öğretmenine teşekkür eden Kurtgöz, şunları kaydetti:



"Doğum esnasında oğlumun beyninin 2 saniye oksijensiz kalması nedeniyle belden aşağısı tutmuyor. Tedavisi devam ediyor. Devlet okulunda, Ali Metin öğretmenimizin büyük desteğiyle Barış derslerini severek yapıyor. Okulunu çok seviyor. Diğer öğrencilerinden ayırt etmeden her şeyiyle ilgileniyor. Yürümesi için el birliğiyle her türlü gayreti gösteriyoruz."